¿Colombia o Portugal HOY? Estos dicen los pronósticos de las casas de apuestas

Las casas de apuestas de todo el mundo están al tanto de todo lo que será el encuentro de hoy entre Colombia y Portugal por el primer puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin duda, este es el partido más importante que se va a jugar HOY 27 de junio del 2026, donde dos de los grandes quieren luchar con esos tres puntos.

Desde que se anunció este encuentro, cientos de personas empezaron a comprar entradas con el fin de conseguir verlo en VIVO en Miami. Sin embargo, muchos se quedaron por fuera y están buscando las mejores opciones para no perderse ni un solo minuto de todo lo que va a ser este encuentro que reúne en una sola cancha a Lucho Díaz, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

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¿Colombia o Portugal? Esto dicen las casas de apuestas del ganador de HOY

El encuentro deportivo se va a desarrollar este sábado 27 de junio del 2026 y va a tener transmisión en VIVO por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva en todas nuestras redes sociales. Además, puede ver todo el encuentro por medio del Canal Caracol y RCN en los canales nacionales o en DirecTV Sports o ESPN.

Según han dado a conocer diferentes casas de apuestas, en esta oportunidad, el equipo que se podría quedar con el liderato del grupo K sería Portugal. Así que predicen un marcador de un 2-1 a favor del cuadro de Cristiano Ronaldo. Esto según las estadísticas de los dos equipos, la forma en la que se han desarrollado los últimos encuentros y los jugadores estrellas que tienen en su nómina.

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En cuanto a los goles, las casas de apuestas aseguran que el primer equipo en marcar sería Portugal y el encargado de esto sería Cristiano Ronaldo y después Bruno Fernández. Mientras tanto, en el lado de Colombia, el gol vendría por parte de Luis Díaz, quien viene con sed de marcar desde el partido pasado, donde estuvo muy cerca.

Algunas estadísticas también hablan de un posible empate, pero esta probabilidad es un poco más baja, así que no recomiendan apuntarle a este marcador.