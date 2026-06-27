Este 27 de junio se juega una jornada clave e imperdible en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este gran torneo cerrará su fase de grupos, con hasta 6 partidos que definirán de manera imperdible el futuro de varios países.

Por supuesto que, la gran atención en Colombia estará en los hinchas de la ‘tricolor’, quienes ansian ver al equipo ‘cafetero’ medirse a Portugal.

Sin embargo, habrá otros partidos a seguir, y si usted no se quiere perder ninguno de ellos, aquí les tenemos la programación completa.

Colombia vs Portugal y más partidos HOY 27 de junio

Luego de mucha espera llega el que, para muchos, es el partido más importante de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ se medirá a Portugal para cerrar el grupo K.

Por un lado, la ‘tricolor’ anhela cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, pero por otro, tendrá enfrente a Portugal que llegará a este partido con la ambición de ser primer lugar.

La ‘tricolor’ deberá vencer o igualar este encuentro para asegurar la primera plaza. En contraste, Portugal solo podrá ganar el encuentro, en caso de que quiera ser primero del grupo K.

Este partido tendrá gran cantidad de focos durante el día. Sin embargo, habrá otros encuentros que tampoco puede perderse si es amante del fútbol y de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

La programación completa para HOY 27 de junio se presenta de la siguiente manera:

Panamá vs Inglaterra – 4:00 p.m. – DSports.

Croacia vs Ghana – 4:00 p.m. – DSports.

Colombia vs Portugal – 6:30 p.m. – DSports, Gol Caracol, Canal RCN y Disney+.

República Democrática del Congo vs Uzbekistán – 6:30 p.m. – DSports.

Jordania vs Argentina – 9:00 p.m. – DSports, WinSports y Disney+.

Argelia vs Austria – 9:00 p.m. – DSports

Sin lugar a dudas, será una jornada llena de emociones y de mucho fútbol para los amantes del balompié, en una Copa Mundial de la FIFA 2026 que está cada vez más cerca de cerrar su primera fase.

Luego de esta fase de grupos comenzarán los dieciseisavos de final el próximo 28 de junio, en una fecha que marcará el inicio de la fase eliminatoria de este emocionante torneo de selecciones a nivel internacional.