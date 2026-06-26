Hora exacta en la que se conocerá el RIVAL OFICIAL de Colombia en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia jugará un partido clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026 para cerrar su participación en el grupo K. La ‘tricolor’ jugará su último partido de la fase de grupos cuando se medirá al combinado de Portugal.

El combinado ‘cafetero’ ya certificó su llegada a los dieciseisavos de final, por lo que solo queda por definir la posición en el grupo, y por tanto, el rival.

Para que no se pierda ni un detalle de lo que será la próxima ronda, aquí les contamos cuando se conocerá al rival que tendrá el combinado ‘tricolor’.

¿Cuándo se sabrá el rival de Colombia?

Por el momento la participación de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido brillante. Los ‘cafeteros’ se han impuesto en todos sus encuentros disputados.

Colombia ha sido capaz de derrotar de forma notable a Uzbekistán y a República Democrática del Congo. En estos dos partidos ha demostrado su poderío ofensivo.

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A pesar de esto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no ha asegurado el primer puesto, ya que ha estado en plena persecución con el equipo de Portugal.

Justamente ambos son los equipos que marcarán el cierre de este grupo con un partido clave. La ‘tricolor’ jugará el próximo sábado 17 de junio frente a Portugal.

Colombia deberá buscar una victoria o un empate para asegurarse el primer lugar, y evitar una derrota a toda costa, ya que esto la dejaría relegada al segundo puesto.

Al no tener certeza de cuál será el puesto definitivo del combinado colombiano, aun no se puede asegurar cual será su rival. Hasta el momento se trataría de la selección de Croacia.

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Aun así, esto se podrá asegurar una vez culmine el partido ante Portugal. El rival definitivo de Colombia se podrá conocer sobre las 8:30, luego del partido ante los lusos.

¿Dónde ver el partido?

En caso de que quiera disfrutar de este encuentro, les contamos que su puntapié inicial será a las 6:30 p.m. del sábado 27 de junio.

Si quiere sintonizar el partido puede hacerlo a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.