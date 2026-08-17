Hace apenas unas semanas finalizó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya cientos de personas están hablando sobre todo lo que sería el nuevo campeonato que se va a desarrollar en el 2030. Por eso, ya algunos expertos en fútbol han hablado sobre cuáles son esas selecciones que podrían llegar a la copa del mundo.

Aunque para muchos aún es muy pronto para definir cuáles serán esos equipos que podrían llegar, otros ya hacen sus apuestas sobre todo lo que podría pasar en los próximos encuentros deportivos. Incluso, algunos se han atrevido a mencionar cuáles son esos jugadores estrellas que podrían destacar tanto en eliminatorias, como en el campeonato como tal.

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¿Cuáles son los equipos favoritos para la Copa Mundial de la FIFA 2030?

Diferentes periodistas de canales especializados en deportes han dado a conocer algunos detalles de cuáles son esos equipos que son sus favoritos. En esta oportunidad los expertos de ESPN dieron a conocer cuáles son esos equipos que ellos consideran son los mejores y podrían levantar el campeonato.

No hay muchas sorpresas, para los expertos revelaron que el gran campeón del Mundial 2030 sería España, es decir, la misma que se quedó con el título en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto teniendo en cuenta que figuras como Yamal, podrían repetir como titulares en el equipo y destacar aún más, teniendo en cuenta su gran experiencia.

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El segundo puesto es para Francia, que sin duda tiene mucha sed de victoría y ahora con su nuevo técnico, Zinedine Zidane, quieren volver a luchar por ganar un título. Esto no será nada fácil, pues todos los equipos van a seguir entrenando con el fin de poder entrar en la competencia final, pero sin duda, Mbappé va a querer sumar un nuevo título a su historia.

Para el tercer puesto, Inglaterra sería una de las selecciones que se podría quedar con este título, pues a lo largo de este campeonato se les vio en varias oportunidades con sed de victoria. Así que las figuras estrellas de la edición del Mundial 2026 podrían conseguir un importante título en el 2030 y quedarse con los primeros puestos tal y como en este campeonato.