Barranquilla vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido por Copa Colombia 2026

Barranquilla FC y Millonarios chocan en la cancha en un partido imperdible. Ambos equipos retoman la acción en la Copa Colombia, con un encuentro que empezará a perfilar un puesto para la próxima fase de este torneo.

Tanto los barranquilleros como los capitalinos sueñan con lograr la clasificación, por lo que este partido estará lleno de emociones y de momentos clave.

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Si usted no se quiere perder ni un detalle de lo que será este partido, aquí les contamos cuando tendrá lugar y todo lo que debe saber.

El camino de ambos equipos

Sin lugar a dudas, el desarrollo de la Copa Colombia ha dejado una notable cantidad de emociones en el FPC; este torneo ha presentado a varios equipos que sueñan con llevarse una de las coronas del balompié ‘tricolor’.

Mientras otros se han quedado en el camino, varios equipos empiezan a perfilarse para disputar sus choques correspondientes a los octavos de final.

Dos de ellos son justamente Millonarios y Barranquilla. Estos clubes han disputado claves para avanzar en el torneo, y ahora se preparan para medirse en esta nueva fase.

En el caso del Barranquilla FC, esta ha sido una de las grandes sorpresas dentro de la Copa Colombia. El equipo barranquillero logró imponerse al Junior por tanda de penales.

Este momento sorprendió a muchos, sobre todo por ser la caída de un grande de primera división de Colombia, ante un equipo de su misma ciudad, pero de una división menor.

Por otro lado, Millonarios llega a esta fase luego de haber sido primero del grupo B, con un total de 10 puntos, por encima de Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

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Luego de luchar en sus caminos correspondientes, anbos equipos sueñan con llevarse el pase a cuartos de final, por lo que se espera un cotejo igualado, que terminará en una eliminación directa para uno de los dos.

Hora y dónde ver EN VIVO Barranquilla vs Millonarios

En caso de que quiera ver todos los detalles de este partido, le contamos que está pautado para este mismo 3 de octubre. El puntapié inicial será a las 6:10 p.m.

La transmisión oficial del encuentro puede ser vista a través de las señales de WinSports+, o también en la plataforma de ‘streaming’ de Win Play.