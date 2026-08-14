Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II: estos son los próximos 3 partidos de Millonarios

La Liga BetPlay 2026-II ha vivido un frenazo importante en su desarrollo. Luego del grave terremoto vivido en el país durante el pasado 10 de agosto, el fútbol detuvo su actividad, lo que causó el aplazamiento de varios partidos.

Esta semana no ha contado con fútbol para la liga nacional, ante una actualidad que presenta a un país entero volcado en ayudar a los damnificados.

Luego de la incertidumbre que desató estos aplazamientos, desde la Dimayor han estudiado los pasos a seguir. De hecho, esta entidad ya reveló los días y horarios de los próximos partidos.

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En caso de que quiera conocer la programación de su equipo, aquí les contamos cuales son los choques a disputar.

Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II

A través de sus redes sociales, la Dimayor reveló un comunicado donde confirmó que la programación del fútbol en Colombia ha tenido que sufrir algunos cambios. Luego del aplazamiento de los partidos por una semana entera, la programación ha tenido ciertas modificaciones.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa que, como es de público conocimiento, y de acuerdo a la decisión de aplazar los partidos programados para este fin de semana debido a la tragedia que… pic.twitter.com/ltq2rfltAb — DIMAYOR (@Dimayor) August 14, 2026

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En su publicación esta organización confirma los próximos encuentros, con un despliegue de acciones que se programará desde este 19 de agosto, cuando vuelva el FPC.

Aquí la programación completa