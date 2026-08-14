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Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II: estos son los próximos 3 partidos de Millonarios

Millonarios FC // Crédito: Colprensa.

Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II: estos son los próximos 3 partidos de Millonarios

Millonarios y la Liga BetPlay volverán a la acción en pocos días luego de un parón de una semana tras el terremoto en Colombia.

Andrés Contreras
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La Liga BetPlay 2026-II ha vivido un frenazo importante en su desarrollo. Luego del grave terremoto vivido en el país durante el pasado 10 de agosto, el fútbol detuvo su actividad, lo que causó el aplazamiento de varios partidos.

Esta semana no ha contado con fútbol para la liga nacional, ante una actualidad que presenta a un país entero volcado en ayudar a los damnificados.

Luego de la incertidumbre que desató estos aplazamientos, desde la Dimayor han estudiado los pasos a seguir. De hecho, esta entidad ya reveló los días y horarios de los próximos partidos.

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En caso de que quiera conocer la programación de su equipo, aquí les contamos cuales son los choques a disputar.

Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II

A través de sus redes sociales, la Dimayor reveló un comunicado donde confirmó que la programación del fútbol en Colombia ha tenido que sufrir algunos cambios. Luego del aplazamiento de los partidos por una semana entera, la programación ha tenido ciertas modificaciones.

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En su publicación esta organización confirma los próximos encuentros, con un despliegue de acciones que se programará desde este 19 de agosto, cuando vuelva el FPC.

Aquí la programación completa

  • Águilas Doradas vs Llaneros – 19 de agosto – 4:00 p.m.
  • Cúcuta Deportivo vs Inter de Bogotá – 19 de agosto – 6:00 p.m.
  • Deportivo Pereira vs Jaguares – 25 de agosto – Por definir
  • Jaguares vs Boyacá Chicó – 21 de agosto – 4:05 p.m.
  • Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo – 22 de agosto – 8:15 p.m.
  • Alianza vs Deportivo Pereira – 21 de agosto – 7:30 p.m.
  • Fortaleza vs Atlético Nacional – 23 de agosto – 2:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs Millonarios – 22 de agosto – 2:00 p.m.
  • Deportivo Pasto vs Llaneros – 23 de agosto – 4:05 p.m.
  • Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga – 22 de agosto – 4:05 p.m.
  • Deportivo Cali vs Inter de Bogotá – 23 de agosto – 6:10 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs América de Cali – 22 de agosto – 6:10 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs Once Caldas – 23 de agosto – 8:15 p.m.
  • Cúcuta Deportivo vs Alianza – 25 de agosto – 8:00 p.m.
  • Inter de Bogotá vs Deportivo Pasto – 27 de agosto – 8:15 p.m.
  • Boyacá Chicó vs Fortaleza – 26 de agosto – 4:00 p.m.
  • Deportivo Pereira vs Independiente Medellín – 3 de septiembre – Por definir
  • América de Cali vs Junior de Barranquilla – 26 de agosto – 6:20 p.m.
  • Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas – Por definir – Por definir
  • Atlético Nacional vs Deportivo Cali – 26 de agosto – 8:30 p.m.
  • Once Caldas vs Deportes Tolima – Por definir – Por definir
  • Llaneros vs Millonarios – 27 de agosto – 6:10 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs Jaguares – Por definir – Por definir
  • Jaguares vs América de Cali – 29 de agosto – 4:25 p.m.
  • Millonarios vs Inter de Bogotá – 30 de agosto – 6:15 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe – 29 de agosto – 6:30 p.m.
  • Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo – 30 de agosto – 8:20 p.m.
  • Alianza vs Atlético Nacional – 29 de agosto – 8:30 p.m.
  • Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira – 31 de agosto – 6:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs Boyacá Chicó – 30 de agosto – 2:00 p.m.
  • Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga – 31 de agosto – 8:05 p.m.
  • Independiente Medellín vs Llaneros – 30 de agosto – 4:10 p.m.
  • Fortaleza vs Once Caldas – 1 de septiembre – 8:00 p.m.
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