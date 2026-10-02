El artista más escuchado del mundo en 2026 en plataformas murió hace más de 15 años ¿Quién es?

Aunque falleció hace más de 15 años, su música continúa conquistando a millones de oyentes alrededor del mundo. En 2026, este reconocido artista logró posicionarse como el más escuchado en plataformas digitales, demostrando que su legado permanece vigente y que sus canciones siguen marcando a nuevas generaciones.

Sin duda, esto demuestra que la música es una de las expresiones artísticas con mayor poder para trascender generaciones y mantener vigente el legado de un artista. ¿De quién se trata? Le contamos.

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¿Quién es el artista más esuchado en plataformas del mundo en 2026?

Mientras los artistas compiten por ocupar los primeros lugares de las listas con sus nuevos proyectos musicales, un cantante que falleció hace más de 15 años sorprendió al posicionarse en lo más alto. El ranking digital global de Kworb reveló el nombre del artista que se convirtió en el número uno de las plataformas de streaming.

Se trata de Michael Jackson, el legendario ‘Rey del Pop’, considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música. A lo largo de su carrera, el cantante recibió numerosos premios y reconocimientos por sus producciones, pero su legado no terminó con su fallecimiento.

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Con el paso de los años, las canciones de Michael Jackson continúan conquistando a nuevas generaciones, que mantienen vigente su música y lo han llevado a ocupar los primeros lugares en las plataformas de streaming en distintas ocasiones.

Lo que ha hecho que Michael siga posicionándose entre los mejores es sin pensarlo, su catpalogo musical. Temas como ‘Billie Jean’, ‘Thriller’, ‘Beat It’ y ‘Smooth Criminal’ siguen siendo muy escuchadas, y no solamente por su letra, sino también por sus videoclips y estilo que marcó un antes y un después en la música pop.

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Además, su música continúa pasando de generación en generación, manteniendo vigente su legado. A pesar de haber fallecido hace más de 15 años, Michael Jackson sigue siendo una figura fundamental e influyente en la industria musical.