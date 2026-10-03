Metallica en The Sphere: fan colombiano revela cómo se vive la experiencia en Las Vegas

Metallica llevó su música a uno de los escenarios más llamativos de Las Vegas: The Sphere. El espectáculo combina la potencia característica de la banda con una experiencia audiovisual inmersiva que sorprende al público. Desde la ciudad estadounidense, un fan colombiano compartió cómo vivió este esperado concierto y qué fue lo que más lo impactó de la presentación.

La residencia ‘Life Burns Faster’ consta de un total de 24 presentaciones, las mismas que iniciaron este primero de octubre y se extenderán hasta el próximo 13 de marzo. Sin duda, será una de las mejores experiencias que, como fanáticos, pueden vivir.

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Así vive un fan colombiano la residencia de Metallica en The Sphere

En ‘El Gallo’ de Radioacktiva tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Castro, un empresario y gran fanático de Metallica que se encuentra viviendo esta experiencia en Las Vegas. Lo primero que reveló es el merchandising que se puede conseguir exclusivo para todos los asistentes a la residencia.

Jorge mencionó que, aunque quisieron tomar el meet and greet, no alcanzaron boletería y solo consiguieron en gradería alta, no teniendo tan de cerca a la banda. Sin embargo, aseguró que el escenario se ve perfecto desde cualquier lugar y las visuales 360 permiten que se convierta en un escenario viviente.

La banda se ha destacado con las proyecciones, en las que muestran catástrofes virales e imágenes monstruuosas y hasta animaciones tridimensionales de sus álbumes clásicos. Por tal motivo, la experiencia se vuelve inolvidable para el público por su sorprendente universo visual y la alta tecnología.

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Una de las grandes sorpresas de cada noche es que la banda para cada una de las noches tiene un set list completamente diferente para que la experiencia sea más especial para todos los asistentes.

El homenaje a Cliff Burton

Jorge aseguró que uno de los mejores momentos más impresionantes de la noche es el homenaje a Cliff Burton, quien falleció trágicamente en 1986. La cúpula gigante se transforma para proyectar imágenes de archivo de Cliff tocando el bajo con su intensidad característica, sincronizadas con secuencias de arte abstracto y rayos que recorren todo el techo y las paredes del lugar.

Este es uno de los momentos más emotivos de la noche y que sin duda se roba toda la ovación del público.

La impecable residencia de Metallica se consolida como uno de los shows más esperados por sus fans y, hasta el momento, ha superado todas las expectativas.