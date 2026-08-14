¿Cuándo sería la final de la Copa Colombia 2026? Esto se sabe sobre el calendario del torneo

Colombia atraviesa horas de gran emergencia. Luego del fuerte terremoto vivido en el país con magnitud de 7.4, varios territorios de la nación ha quedado afectados de forma notable, como es el caso de Chocó, Pereira, Cali o Manizales.

Varias construcciones en estos lugares han sufrido un deterioro notable, y la pérdida de vidas humanas supera las 250. Ante esto, miles de colombianos se han puesto manos a la obra para ayudar a los más afectados.

Del mismo modo, varios sectores del país han pasado a un segundo plano y se han detenido, tal y como es el caso del fútbol. El FPC ha frenado su actividad, lo que, por supuesto, ha causado que algunas fechas proyectadas tengan que ser reprogramadas.

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Esto, por supuesto, causa que el cierre de la temporada también deba ser modificado. Aquí les contamos cuando se daría la final en el caso de la Copa Colombia, y lo que se sabe por ahora del futuro del FPC.

¿Cuándo sería la final de la Copa Colombia 2026? Esto se sabe

Sin lugar a dudas, el fuerte terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto ha causado una cantidad enorme de preocupación en el país. Esta tragedía ha dejado cantidades numerosas de damnificados en el territorio nacional.

Claramente, esto ha obligado que el fútbol pase a ser una prioridad menor, y varios de los partidos del balompié nacional deban ser reprogramados.

La programación inicial del deporte rey en el país se ha movido, y al menos, por ahora, no se ha decidido cuando sería el cierre de las competencias.

Aun así, la Dimayor estaría cercana a tomar una postura, y así darle un ordenamiento completo al cierre de este semestre en el balompié ‘tricolor’.

Según reveló Pipe Sierra en su cuenta de X, la Dimayor espera reunirse el próximo 19 de agosto a las 11:00 a.m., en un acto que tocaría 2 temas a considerar.

🚨 DIMAYOR 🇨🇴 cita a asamblea extraordinaria este 19 de agosto a las 11:00 a.m. para evaluar:



▪️ Cambio de formato de Liga 2026-II de Cuadrangulares a Playoffs



▪️ Cambio de formato de Copa 2026 para que Fase I y Fase II se jueguen a partido único, localía por sorteo pic.twitter.com/KBgavI2YUP — Pipe Sierra (@PSierraR) August 14, 2026

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El primero es que la Liga BetPlay 2026-II pasaría de nuevo a tener playoffs, en lugar de cuadrangulares, como en el 2026-I. Además, la Copa Colombia tendría sus fases 1 y 2 a partido único.

Esto ya ocurrió en 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19. En aquella ocasión la Copa Colombia se extendió algunos meses más.

Por ende, la gran final de la Copa Colombia sería entre enero y febrero, aunque, claramente, esto debe esperar a tener confirmación oficial por parte de la Dimayor.