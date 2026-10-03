Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre 2026; lista completa: ¿está el tuyo?

WhatsApp dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares a partir de octubre de 2026, debido a los requisitos técnicos que exige la aplicación para garantizar su funcionamiento. Conozca la lista de dispositivos afectados y revise si el suyo se encuentra entre los que podrían quedarse sin acceso al servicio.

La medida podría afectar tanto a usuarios de Android como de iPhone cuyos dispositivos no cumplan con los requisitos mínimos de compatibilidad establecidos por la plataforma.

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Lista de celulares que dejará de funcionar WhatsApp en octubre

Mes tras mes, WhatsApp deja de ser compatible con algunos dispositivos móviles debido a que sus sistemas operativos ya no soportan las nuevas actualizaciones de la aplicación. Si no quiere quedarse sin acceso a este servicio de mensajería, revise la lista y compruebe si su celular se encuentra entre los modelos afectados.

Para continuar utilizando WhatsApp, los dispositivos Android deben contar con Android 6.0 o una versión superior. En los equipos iPhone, la aplicación requiere iOS 15.5 o posteriores. Es decir que, si tiene versiones anteriores, automáticamente dejará de funcionar; para mayor certeza le dejamos la lista completa de los celulares que ya no tendrán acceso.

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Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend y Trend Lite

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Droid Razr HD

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

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