Tecnología
WhatsApp | Getty Images

WhatsApp | Getty Images

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre 2026; lista completa: ¿está el tuyo?

¡Ojo! Revise en esta lista si su celular se podría quedar sin WhatsApp durante el mes de octubre.

khernandez
Añadir Radioacktiva en Google

WhatsApp dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares a partir de octubre de 2026, debido a los requisitos técnicos que exige la aplicación para garantizar su funcionamiento. Conozca la lista de dispositivos afectados y revise si el suyo se encuentra entre los que podrían quedarse sin acceso al servicio.

La medida podría afectar tanto a usuarios de Android como de iPhone cuyos dispositivos no cumplan con los requisitos mínimos de compatibilidad establecidos por la plataforma.

Lea también: WhatsApp anuncia limite de chats mensuales: así puede evitar que su app quede bloqueada

Lista de celulares que dejará de funcionar WhatsApp en octubre

Mes tras mes, WhatsApp deja de ser compatible con algunos dispositivos móviles debido a que sus sistemas operativos ya no soportan las nuevas actualizaciones de la aplicación. Si no quiere quedarse sin acceso a este servicio de mensajería, revise la lista y compruebe si su celular se encuentra entre los modelos afectados.

Para continuar utilizando WhatsApp, los dispositivos Android deben contar con Android 6.0 o una versión superior. En los equipos iPhone, la aplicación requiere iOS 15.5 o posteriores. Es decir que, si tiene versiones anteriores, automáticamente dejará de funcionar; para mayor certeza le dejamos la lista completa de los celulares que ya no tendrán acceso.

Siga leyendo: Así puede activar el modo ‘Queen’ en WhatsApp: la pasión por los clásicos desde su teléfono celular

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend y Trend Lite
  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (primera generación)
  • Droid Razr HD
  • Optimus G
  • Optimus L5
  • Optimus L7
  • Optimus F7

Siga leyendo: Así puede activar el ‘Modo Mortal Kombat’ en WhatsApp: paso a paso para vivir el videojuego en su celular

  • Lucid 2
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
NOTICIAS RELACIONADAS