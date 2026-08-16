Disney revela nuevos detalles de ‘Los Increíbles 3’ y confirma su fecha de estreno

La familia Parr volverá a la pantalla grande. Durante D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026, Disney y Pixar presentaron novedades sobre ‘Los Increíbles 3’, una de las películas que forma parte de la próxima apuesta del estudio.

La producción, que continúa la historia de Bob, Helen, Violet, Dash y Jack-Jack, llegará a los cines el 16 de junio de 2028, una fecha que Disney ya había confirmado previamente.

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¿Qué se sabe de ‘Los Increíbles 3’?

Peter Sohn, director de Elemental y Un gran dinosaurio, será el encargado de dirigir la tercera entrega. Por su parte, Brad Bird, responsable de las dos primeras películas, continúa vinculado al proyecto como escritor y productor.

El estudio también ha adelantado que la nueva película explorará una nueva etapa para la familia Parr, aunque todavía no se ha revelado oficialmente la identidad del villano ni la historia completa.

Una década después de ‘Los Increíbles 2’

El regreso de la familia Parr se producirá diez años después de ‘Los Increíbles 2’, película estrenada en 2018. La primera cinta de la franquicia llegó a los cines en 2004 y se convirtió en una de las producciones más reconocidas de Pixar. ‘Los Increíbles 3’ fue anunciada oficialmente durante D23 en 2024, cuando Pixar confirmó que la familia de superhéroes tendría una nueva aventura.

Ahora, con Peter Sohn en la dirección y una fecha de estreno definida, la película comienza a tomar forma, aunque Pixar todavía tiene bajo llave los detalles que más quieren conocer los fanáticos: la historia, el villano y el primer tráiler. ‘Los Increíbles 3’ llegará a los cines el 16 de junio de 2028.

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