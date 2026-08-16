‘VisionQuest’: tráiler, historia y fecha de estreno de la nueva serie de Marvel

El regreso de Vision ya es una realidad. Durante D23: The Ultimate Disney Fan Event, Marvel Studios presentó el primer tráiler de ‘VisionQuest’, una nueva serie de Disney+ que continuará la historia del personaje después de los acontecimientos de WandaVision.

La producción está protagonizada nuevamente por Paul Bettany, quien interpreta a White Vision, la versión del androide que apareció al final de WandaVision. La serie estará centrada en su intento por reconstruir su identidad y comprender los recuerdos que permanecen en su mente.

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¿De qué trata ‘VisionQuest’?

La historia retoma a Vision después de que recuperara los recuerdos de la versión que murió a manos de Thanos. Ahora, el personaje intenta entender quién es y qué lugar ocupa después de los acontecimientos de WandaVision.

El tráiler muestra al protagonista viviendo inicialmente como un humano y trabajando en un pub en Escocia. Sin embargo, posteriormente recupera su apariencia de androide y se refugia en una especie de mansión virtual construida dentro de su propia mente, donde intenta procesar sus recuerdos.

Uno de los elementos más importantes del avance es la aparición de Ultron, nuevamente interpretado por James Spader. El personaje incluso se presenta como el “padre” de Vision, retomando la relación que existe entre ambos dentro del universo de Marvel.

¿Cuándo se estrena ‘VisionQuest’?

Según la información compartida durante la presentación, ‘VisionQuest’ llegará a Disney+ el 14 de octubre de 2026.

La producción contará con ocho episodios y forma parte de la expansión de las historias que comenzaron con WandaVision.

Su Reparto esta conformado por:

Paul Bettany — Vision

— Vision James Spader — Ultron

— Ultron Ruaridh Mollica — Tommy Maximoff / Thomas Shepherd

— Tommy Maximoff / Thomas Shepherd James D’Arcy — JARVIS

— JARVIS Todd Stashwick — Paladin

— Paladin T’Nia Miller — Jocasta

— Jocasta Emily Hampshire — E.D.I.T.H.

— E.D.I.T.H. Orla Brady — F.R.I.D.A.Y.

— F.R.I.D.A.Y. Henry Lewis — D.U.M.-E

— D.U.M.-E Jonathan Sayer — U

— U Faran Tahir — Raza

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