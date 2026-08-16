Identifíquelos: Estos son los lugares seguros en un edificio en caso de terremoto ¿Cómo reaccionar?

Un terremoto puede generar segundos de confusión, especialmente cuando ocurre dentro de un edificio. El instinto puede llevar a muchas personas a correr hacia las escaleras o intentar salir inmediatamente, pero durante el movimiento lo primero es protegerse y evitar exponerse a objetos que puedan caer.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomienda mantener la calma, no correr y adoptar una posición de seguridad mientras dura el sismo.

Sigue Leyendo: Así puede ayudar a las mascotas perdidas en Cali, Pereira y Chocó tras temblor en Colombia; tome nota

¿Cuáles son los lugares más seguros dentro de un edificio?

Si se encuentra dentro de una construcción sismorresistente, la recomendación es ubicarse en las áreas seguras previamente identificadas, alejándose de ventanas, vidrios, muebles, estanterías y otros elementos que puedan caer.

También se recomienda ubicarse cerca de columnas o bajo una estructura sólida que pueda ofrecer protección. Si está cerca de una mesa o escritorio resistente, puede utilizarlo como protección mientras adopta la posición de seguridad.

¿Qué hacer durante el movimiento?

La recomendación es aplicar tres acciones: agáchese, cúbrase y sujétese.

Agáchese: reduzca su altura para evitar perder el equilibrio.

reduzca su altura para evitar perder el equilibrio. Cúbrase: proteja especialmente la cabeza y el cuello.

proteja especialmente la cabeza y el cuello. Sujétese: manténgase agarrado a la estructura que esté utilizando para protegerse.

La UNGRD señala que es importante permanecer en esta posición hasta que termine el sismo.

Cuando termine el movimiento, evalúe la situación antes de desplazarse. Si es necesario evacuar, hágalo siguiendo las rutas establecidas y las indicaciones de las autoridades o del personal encargado del edificio.

Si la estructura presenta daños, no regrese hasta que las autoridades determinen que es seguro. También pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta.

No te pierdas: ¿Hasta cuándo se podrían presentar réplicas del temblor en Colombia? Esto dicen las autoridades