Green Day llega al cine con ‘Nimrods’, una película inspirada en los inicios de la banda

La película ‘Nimrods’ lleva al cine el espíritu de los primeros años de Green Day, aunque no es una película biográfica sobre Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.

La historia sigue a Tommy, Fred y Chad, tres adolescentes que forman la banda Analog Dogs. Después de creer que fueron invitados a abrir un concierto de Green Day en Los Ángeles durante Año Nuevo, los jóvenes emprenden un viaje por carretera desde Kansas City hasta Los Ángeles para cumplir lo que creen que será la gran oportunidad de sus vidas.

La película está dirigida por Lee Kirk y protagonizada por Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust. También participan Mckenna Grace, Jenna Fischer, Fred Armisen y Bobby Lee.

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Green Day está detrás de la historia

Aunque la banda no es el centro de la trama, su presencia está en todo el proyecto. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool aportaron experiencias personales de sus primeros años, cuando Green Day todavía intentaba abrirse camino en la escena punk. Además, las canciones de la agrupación tienen un papel importante en la película.

La historia toma como referencia precisamente esa época en la que Green Day recorría escenarios pequeños y construía poco a poco la carrera que posteriormente los convertiría en una de las bandas más importantes del punk rock.

‘Nimrods’ llegó a los cines de Estados Unidos el 14 de agosto de 2026, después de haber tenido su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025 bajo su título original, ‘New Years Rev’.

¿Cómo le ha ido a ‘Nimrods’ en los cines?

‘Nimrods’ apenas comienza su recorrido por las salas, pero la película ya está llamando la atención entre los seguidores de Green Day. La cinta tuvo su estreno internacional el 11 de agosto y llegó a los cines de Estados Unidos el 14 de agosto, inicialmente con un lanzamiento limitado.

La película ha conseguido atención de la prensa y de los fanáticos de la banda, especialmente por la participación de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, quienes aparecen como ellos mismos y además figuran como productores.

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