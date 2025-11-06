El curioso edificio en Bogotá que fue trasteado COMPLETO hace 50 años: recibió récord Guinness

El 6 de octubre de 1974, Bogotá fue testigo de una de las hazañas más destacadas de la ingeniería colombiana: el edificio Cudecom fue trasladado 29 metros sin ser demolido. La construcción, ubicada en la calle 19 con avenida Caracas, tenía ocho pisos y pesaba cerca de 4.800 toneladas. El traslado se hizo para ampliar la avenida Caracas, una obra importante para la ciudad.

La precisión y el éxito del proceso llamaron la atención de medios nacionales e internacionales. Poco después, el Libro Guinness de los Récords reconoció el logro como la estructura más pesada movida en el mundo. Este título se mantuvo durante 30 años, hasta que una construcción en China superó la marca en 2004.

Mover un edificio completo parecía imposible, pero un grupo de ingenieros colombianos lo logró. El proceso duró unas 10 horas y fue transmitido por televisión. Miles de personas se reunieron para ver cómo el edificio se desplazaba lentamente sobre una estructura diseñada especialmente para la operación.

¿Cómo movieron el edificio sin destruirlo?

El traslado del edificio Cudecom se logró gracias a una plataforma móvil de mil toneladas, diseñada especialmente para la operación. Se usaron rodillos de acero de cinco centímetros de diámetro y siete gatos hidráulicos que, de forma sincronizada, desplazaron lentamente la estructura a su nueva posición.

Con el paso del tiempo, el edificio fue remodelado y se le añadieron dos pisos adicionales, convirtiéndose en oficinas. Sin embargo, hoy el edificio muestra signos de deterioro y vandalismo, con grafitis y avisos ilegales en su fachada.

Actualmente, está bajo la administración del Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles Nacionales, que procura conservar lo que queda de esta importante pieza del patrimonio urbano.