¿Cómo es el ‘infierno en la tierra’? La cárcel a la que fue enviado Nicolás Maduro

Este inicio de 2026 se ha dado con una cantidad enorme de sorpresas, e incluso de hechos históricos para Venezuela y Nicolás Maduro. Miles de personas han vivido por todo lo alto estos 4 días del año.

Una de las grandes sorpresas se dio el pasado 3 de enero, luego de que Donald Trump capturara y apresara a Nicolás Maduro, líder del régimen dictatorial en Venezuela.

Maduro fue llevado a una cárcel de gran seguridad que incluso es denominada como ‘El Infierno en la Tierra’, y aquí se lo contamos.

¿Cómo es la cárcel de Nicolás Maduro?

El mundo estuvo atento el pasado 3 de enero a uno de los primeros hechos históricos del 2026. Nicolás Maduro fue apresado y extraído de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores.

Este mandatario fue llevado hacia Nueva York, donde tendrá que enfrentar a la justicia por cargos referentes al narcoterrorismo y lavado de dinero.

Maduro está recluido desde la noche del pasado sábado en una cárcel de Brooklyn, conocida como ‘El Infierno En La Tierra’.

Este es el ‘Metropolitan Detention Center’, una cárcel donde han estado recluidos varios famosos. De hecho, algunos de estos son: Sean ‘Diddy Combs’, Ghislaine Maxwell, o incluso Luigi Mangione.

Esta cárcel se caracteriza por haber tenido a varias figuras del entretenimiento en sus celdas. Sin embargo, también destaca por ser una cárcel de máxima seguridad con protocolos de gran rigurosidad qué hacen vivir a sus reclusos un ‘infierno en vida’.

Por el momento, Nicolás Maduro deberá esperar a recibir un juicio y una posterior condena, en caso de ser hallado culpable.

Cabe recordar que Nicolás Maduro llegó a tener una orden de búsqueda y captura con una recompensa de incluso 50 millones de dólares.

Se espera que los cargos en contra del dictador venezolano lo lleven a enfrentarse a una posible cadena perpetua.

¿Quien preside Venezuela?

Luego de este hecho, miles de personas tienen dudas respecto a quien maneja el poder en Venezuela. Si bien el presidente electo según pruebas remitidas a la comunidad internacional es Edmundo González, este ha permanecido en el exilio.

Por ende, actualmente quien tomó el poder es la vicepresidenta del régimen ‘madurista’, Delcy Rodríguez.

Aun así, los venezolanos confían en que esta situación pueda esclarecerse y se dé una salida democrática a esta situación.