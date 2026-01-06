Recrean captura de Nicolás Maduro con IA y muchos dicen que es “cine puro”

El 3 de enero de 2026 quedó marcado como uno de los hechos más trascendentales en la historia de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El mandatario venezolano fue sacado del país junto a su esposa en el marco de un operativo ordenado por el presidente Donald Trump, quien lo señala por cargos relacionados con narcoterrorismo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y fue confirmado horas después por el gobierno de Estados Unidos, que describió la captura como un operativo militar cuidadosamente planificado y ejecutado en un corto periodo de tiempo.

Según la información oficial, el operativo comenzó cerca de las 2:00 a. m., cuando se registraron sobrevuelos y explosiones controladas en varios puntos estratégicos de la capital venezolana.

Al mismo tiempo, fuerzas especiales de Estados Unidos entraron al complejo militar de Fuerte Tiuna, donde se encontraba la residencia de Maduro. El operativo fue rápido y directo. Hubo intentos de resistencia por parte de la seguridad, pero fueron controlados. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos dentro del lugar, sin posibilidad de escapar.

Tras la captura, Maduro y su esposa fueron sacados de Caracas en helicóptero y trasladados a un buque militar estadounidense. Desde allí, el presidente venezolano y la primera dama fueron llevados a Nueva York, donde quedaron bajo custodia federal para enfrentar cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

El video con IA que recreó la captura de Nicolás Maduro

Aunque no existe material audiovisual oficial del operativo, los detalles entregados por el gobierno de Estados Unidos permitieron que numerosos usuarios recrearan la captura mediante inteligencia artificial. En redes sociales comenzaron a circular videos que intentan mostrar cómo se desarrolló la captura de Nicolás Maduro.

Entre todo el contenido publicado, un video destacó por su nivel de realismo y calidad narrativa. Fue realizado por un joven venezolano conocido en redes como @soysarf, quien utilizó herramientas de IA para construir un cortometraje que recrea los momentos clave del operativo, desde el ingreso de las fuerzas especiales hasta la salida del país

La pieza se viralizó rápidamente y muchos usuarios la describieron como “cine puro”, al considerar que logra una representación visual muy cercana a los hechos relatados por las autoridades estadounidenses.