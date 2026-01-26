Christian González jugará el SuperBowl: ¿Cuántos colombianos lo han hecho en la historia de la NFL?

Christian González logró historia para el deporte colombiano durante este fin de semana. El jugador de fútbol americano consiguió una brillante victoria con los New England Patriots, con la que clasificó al SuperBowl.

El pilar clave de la línea de defensa de los Patriots marcará su nombre en la historia, como un nuevo colombiano en lograr hacer parte del evento más visto año tras año en el deporte norteamericano.

Aun así, González no será el primero en conseguir esta hazaña, y por ello, les contamos que otro colombiano ha llegado a este mítico evento.

La lucha de Christian González por el título

Christian González ha vivido un año lleno de emociones en la NFL. El colombiano nacido en Texas consiguió varios triunfos clave durante la temporada, lo que le ha permitido llegar al SuperBowl de este 2026.

La edición número 60 de esta final será por todo lo alto, y pondrá a todos los amantes del deporte enfrente de los televisores, para uno de los eventos más vistos del año.

González junto a sus compañeros sellaron esta clasificación el pasado 25 de enero, luego de vencer a los Broncos de Denver por 7-10, en la final de la conferencia americana.

Sin dudas, este se trata de un logro histórico para González, al igual que para el resto del deporte colombiano alrededor del mundo.

No obstante, algo que pocos saben es que González no es el primer colombiano presente en la historia de la NFL, y tampoco será el primero en jugar el histórico SuperBowl.

Esta marca fue alcanzada por Fernando Velasco en 2016. El jugador ofensivo disputó este encuentro con los Carolina Panthers en aquel año, pero cayó derrotado frente a los Broncos de Denver, equipo que se coronó campeón de la NFL en ese momento.

Aun así, González confía en contar con una suerte diferente, y conseguir ser el primer colombiano en convertirse en campeón de la NFL.

¿Cuándo será el SuperBowl?

En caso de que desee apoyar a Christian González y a los New England Patriots, les contamos que el partido será el próximo 8 de febrero, con show de Green Day en la previa incluida.

Esta edición del SuperBowl será ante los Seattle Seahawks, con un comienzo pautado a las 6:30 p.m.