Donald Trump arremetió contra Green Day por su show en el SuperBowl: “siembran odio”

Green Day y Donald Trump han sido dos de los grandes protagonistas de las últimas semanas. La histórica banda de punk ha sido una de las más críticas hacia el mandatario.

Claramente, esto no ha sido del gusto de Trump, quien ha llevado a cabo varias acciones polémicas en las últimas semanas.

Sin embargo, este tema tomó mayor relevancia durante las últimas horas luego de una decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, y aquí se lo contamos.

Donald Trump no asistirá al Super Bowl

En horas recientes, Green Day ha recibido varios elogios en el mundo de la música y los deportes. La agrupación de Billie Joe Armstrong fue anunciada como banda líder de show de inauguración del Super Bowl.

Claramente esta es una palestra enorme de atención para esta banda, quien sobre todo, ha sido duramente critica con la sociedad estadounidense y su gobierno actual, a través de sus letras y de conciertos anteriores a nivel mundial.

Esto ha emocionado a muchos fanáticos, e incluso algunos han pedido que este show también funcione como acto de protesta.

Sin embargo una nueva sorpresa llegó el pasado 24 de enero. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reveló que no estará presente en el Super Bowl, como de costumbre. La razón se debe justamente al show de Green Day, y la participación del puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo.

Trump aseguró que está en contra de ambos artistas, y que incluso los considera sembradores de odio, sobre todo ante las constantes críticas que ha recibido su gestión por parte de ellas.

Claramente esto ha sembrado gran polémica, alrededor de una de las fechas deportivas más importantes del año en Estados Unidos.

Cabe recordar que Trump además ha estado bajo duras críticas en las últimas semanas, debido a varias decisiones políticas a nivel internacional.

Aun así este 2026 será un año movido en la agenda deportiva para Donald Trump, quien también recibirá en Estados Unidos a la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo será el evento?

En caso de que quiera seguir estos shows y el SuperBowl LX, les contamos que tendrá lugar el próximo 8 de febrero. Podrá ser sintonizado a través de las señales de ESPN y Disney+.