Revelan la nueva liga en la que jugaría James Rodríguez: su futuro ya estaría definido

James Rodríguez es una de las mayores estrellas del fútbol colombiano en la actualidad. El icónico mediocampista ha protagonizado varios momento icónicos con el combinado nacional, y con el balompié a nivel mundial.

Sus últimos destellos de brillo fueron con el Club León de México, donde militó por varios meses. No obstante, su acuerdo contractual con este equipo ha llegado a su fin.

Frente a esto, han existido una gran cantidad de rumores respecto al futuro deportivo de este mediocampista, y el próximo club en el que será protagonista.

Sin embargo, a pesar de las diversas posibilidades, James ya tendría decidida la próxima liga en la que se desempeñará, y aquí les contamos de cuál se trataría.

James Rodríguez tendría decidida su nueva liga

Para nadie es un secreto que James Rodríguez es uno de los jugadores más deseados y apreciados del mercado internacional en la actualidad. El colombiano goza de una popularidad clave, y así lo ha demostrado el interés de varios clubes.

El colombiano habría manejado varias posibilidades como su llegada al fútbol colombiano, o incluso su regreso al balompié europeo.

No obstante, el mediocampista tendría decidido su futuro y se trataría de otra liga en la que Rodríguez no ha disputado ningún partido.

Según reveló César Augusto Londoño a través de su cuenta de X, Rodríguez tendría su futuro inmediato en la MLS, lugar en el que jugaría durante este inicio de año.

James Rodríguez tienen totalmente descartado su regreso al fútbol colombiano, por ahora. Analiza ofertas y su futuro inmediato está en la MLS donde muy seguramente jugará. La decisión se tomará en las próximas semanas. pic.twitter.com/ckL9dSP96g — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 23, 2026

El periodista también afrimó que la decisión por parte de James se daría en las próximas semanas, para así poder anunciar cual sería su nuevo club.

Este sería un nuevo horizonte para el colombiano, quien empezaría a disputar sus partidos de clubes en el país donde se llevará a cabo el Mundial 2026.

Por el momento, quedará esperar a que James Rodríguez oficialice su próximo destino. Sin embargo, es clave que este nuevo movimiento ocurra pronto, sobre todo por la cercanía del máximo torneo de selecciones, cuyo inició está pautado para junio de este año.