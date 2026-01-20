Colombiano está muy cerca de jugar el Super Bowl y ser campeón de la NFL: ¿De quién se trata?

La NFL vive momentos claves de definición, y un colombiano está muy cerca de coronarse campeón de esta gran liga. Miles de fanáticos están atentos al fútbol americano, en lo que será una semana al rojo vivo.

Cada vez quedan menos equipos con vida en la liga americana de fútbol americano, varios fanáticos están atentos a sus organizaciones.

Más noticias: Así quedó la tabla de campeones del FPC tras título de Junior en la Liga

Sin embargo, hay una que cuenta con gran presencia latina, y por ello, si desea apoyar al colombiano en carrera, aquí les contamos de quien se trata y el equipo en el que milita.

Colombiano está muy cerca de llegar al Super Bowl

El pasado 18 de enero fue un momento clave de definición en la NFL. Los New England Patriots disputaron un choque imperdible frente a los Houston Texans.

Allí salieron victoriosos, lo que les permitió convertirse en finalistas de la Conferencia Americana, gracias al desempeño de varios latinos en la cancha.

Uno de ellos fue Christian González, un colombiano que ha sido un pilar clave en la defensa de este equipo, y así lo demostró en este equipo con 9 tackleadas, lo que lo convirtió en pieza notable de la victoria.

Este colombiano nació en Carrollton, Texas, y comparte nacionalidad con su hermana Melissa González, vallista de Texas.

González se desempeña en la NFL desde 2023 y comparte equipo con otros latinos como lo son el venezolano Andy Borregales, y el panameño panameño Jaylinn Hawkins.

Más noticias: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l tras la primera fecha

La final de la Conferencia Americana se llevará a cabo el próximo 8 de febrero. Allí los Patriots se medirán a los Broncos de Denver, en un choque imperdible.

Si desea apoyar a este equipo, les contamos que el encuentro iniciará a las 3:00 p.m. de Colombia, y quien venza llegará finalmente a ser parte del histórico Super Bowl LX.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl LX de la NFL?

El Super Bowl LX se lleará a cabo el próximo 8 de febrero, en lo que será el gran evento del año en deportes en Estados Unidos.

Les recordamos que esta será la definición de la temporada de fútbol americano. Sin embargo, también contará con varios shows imperdibles.

Green Day será parte del show de inauguración, y también Bad Bunny tocará en el show de medio tiempo para este 2026.