¿Cristiano Ronaldo se retira de Portugal? El ‘Bicho’ definió su futuro con la selección

Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol a nivel mundial, está en la recta final de su carrera. Este legendario futbolista buscar llegar a 1000 goles, con la ambición de imponer una marca legendaria.

‘El Bicho’ marcaría el final de su trayectoria con este récord, y de hecho, ya empieza algunas despedidas para sus fanáticos en el mundo del balompié.

Una de las más esperadas es la del final de su carrera con la selección de Portugal. Este jugador disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con este combinado, con una dura eliminación en octavos de final frente a España.

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Muchos pensaban que este sería el final de Cristiano Ronaldo con la camiseta del equipo luso. Sin embargo, ‘El Bicho’ tomó una decisión clave para el futuro de su carrera internacional, y aquí se lo contamos.

¿Cristiano Ronaldo se retira de Portugal?

En los últimos días varios jugadores históricos han anunciado el retiro de sus selecciones. Después de una carrera internacional notable, ciertos jugadores han empezado a despedirse de sus combinados nacionales.

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó la despedida de varias figuras de estas selecciones, como fue el caso de Lionel Messi o James Rodríguez.

Muchos esperaban que uno de los siguientes en dar este paso fuera Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ‘El Bicho’ tendría tomada su determinación sobre el futuro de su carrera internacional.

Fabrizio Romano, periodista italiano reconocido, reveló que Cristiano Ronaldo decidió continuar su trayectoria con Portugal. De hecho, el ‘Bicho’ sería parte de la convocatoria de Portugal para los partidos de septiembre y octubre.

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Cabe recordar que Cristiano Ronaldo contará con un nuevo entrenador en este combinado, tras la llegada de Jorge Jesus, quien espera poder llevar a Portugal a lo más alto luego de su caída en el último torneo.

Por ahora se desconoce si ‘CR7’ buscará llegar a la próxima Copa Mundial de la FIFA, aunque varios hinchas anhelan poder verlo en la Nations League, y también en la próxima Eurocopa.

Sin lugar a dudas, esta es una de las noticias más inesperadas del mundo del fútbol en este cierre de 2026, con una novedad que alegra de manera notable a todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo.