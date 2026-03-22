Así quedó la tabla de goleadores en la Liga BetPlay 2026-1; Rodrigo Contreras y Dayro siguen sumando

Avanza la Liga BetPlay 2026-1 y en esta fecha varios equipos sorprendieron con su actuación; otros subieron posiciones, logrando así quedar entre los ocho que clasifican a la siguiente ronda. Algo que emocionó a todos los fans de fútbol profesional colombiano es que en los partidos del sábado 21 de marzo, se presentaron algunas goleadas en los partidos que se dieron.

Millonarios llegó hasta Manizales para enfrentar al Once Caldas, en el partido de la fecha 13 de la Liga; en esta oportunidad, el gran ganador fue el cuadro de la capital con un resultado 4-1. Dayro Moreno anotó el gol de tiro libre, mientras que en el caso de los embajadores, Rodrigo Contreras, Andrés Llinas, Mackalister Silva y Beckham Castro.

Leer más: ¿Luis Díaz no irá a la convocatoria de la Selección Colombia? Técnico del Bayern pondría condiciones

Tras finalizar este encuentro, Nacional recibió al Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este partido terminó con un resultado 3-0, en donde los verdolagas ganaron con goles de Rengifo, Alfredo Morelos y Matías Lozano, moviendo así la tabla de goleadores.

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1

La tabla de goleadores sigue cambiando en cada partido; en esta oportunidad, la gran sorpresa del semestre es Rodrigo Contreras, el delantero de Millonarios, que para muchos fue el fichaje del semestre. Pero no solo por todo lo que hace en las canchas en cada partido, sino por la forma en la que logró anotar los goles en importantes encuentros, el más recordado, el que anotó en el torneo de Sudamericana contra Atlético Nacional.

Seguir leyendo: 3 grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia: ¿No irán al Mundial 2026?

Pese a eso, él no es el goleador del semestre, sino que Andrey Estupiñan, del Deportivo Pasto, se convirtió en la figura de la Liga BetPlay 2026-1. El delantero de 31 años ya anotó nueve goles y su equipo se encuentra en la segunda posición.