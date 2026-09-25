Brasil sufrió contra Australia: Este fue el resultado y goles en el partido amistoso en Townsville

Brasil y Australia fueron protagonistas de un nuevo amistoso en la fecha FIFA de este mes de septiembre. La ‘canarinha’ y los ‘socceroos’ se midieron en un partido de preparación deportiva, luego de su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido salió con la ambición de mejorar su desempeño deportivo, luego de una participación que dejó mucho que desear en la cita mayor del balompié.

Sin embargo, el equipo ‘verdeamarelo’ volvió a tropezar en el camino, con varios jugadores que dejaron niveles por debajo de lo esperado.

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En caso de que se haya perdido este partido que llenó de emociones el viernes de fecha FIFA, aquí le contamos todo lo que sucedió en este cotejo.

Brasil sufrió contra Australia: Este fue el resultado y goles

Brasil logró una amplia cantidad de expectativa en esta fecha FIFA. En esta nueva serie de cotejos, el equipo ‘verdeamarelo’ planeó una renovación que le permitiera mejorar el nivel demostrado en la Copa del Mundo.

Endrick, Estevao y Matheuzinho fueron protagonistas de un 11 títular que sorprendió a varios, y que salió con la ambición de conseguir una victoria que mejorara el panorama.

Sin embargo, las cosas se empezaron a complicar rápidamente. Nestory Irankunda, uno de los delanteros destacados del torneo máximo de selecciones, logró dar la ventaja a Australia sobre el minuto 68 del partido.

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Aun así, Brasil logró igualar las acciones, aunque sobre el final, luego de una importante cantidad de intentos. El equipo ‘canarinho’ no pudo lograr una victoria que calmara los animos en una prensa brasileño que ha sido dura con el equipo de ‘Carletto’.

En el encuentro hubo varios rendimientos duramente criticados. Vinicius Júnior fue uno de los principales apuntados por parte de la hinchada, al igual que Endrick.

Ambos no han logrado encajar de manera adecuada en el planteamiento de Ancelotti, lo que ha impedido que el nivel de Brasil vuelva a tomar vuelo.

A pesar de esto, el optimismo se mantiene, de hecho, Brasil volverá a chocar ante el combinado australiano el próximo 29 de septiembre, con un partido que está pautado para las 5:00 de Colombia.

Luego de esto, Brasil cerrará su fecha FIFA con un partido ante India, con la esperanza de conseguir una victoria que levante el animo de los ‘pentacampeones’.