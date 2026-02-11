Bogotá recibe el trofeo de la Copa del Mundo el 15 y 16 de febrero; dónde y cómo asistir

El Mundial es el evento más importante del fútbol y en 2026 celebrará su edición número 23, una de las más ambiciosas en la historia del torneo. Por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— serán los anfitriones, lo que amplía la magnitud del evento y permitirá que millones de personas asistan a los diferentes estadios y ciudades sede.

Aunque Colombia no será anfitriona, el país vive la fiesta mundialista con la misma pasión, atento a cada detalle y sobre todo, a lo que ocurra en el entorno deportivo. Recientemente se anunció que el trofeo de la Copa del Mundo iniciará una gira por diferentes países y Colombia está incluida en el recorrido, lo que ha generado gran expectativa entre los amantes del fútbol, quienes esperan poder ver de cerca el trofeo más importante del planeta, símbolo de grandeza deportiva.

¿Dónde y cómo ver la Copa del Mundo en Colombia?

El evento presentado por Coca Cola se llevará a cabo en Bogotá durante los días 15 y 16 de febrero de 2026 en el Gran Salón de Corferias. La experiencia estará diseñada para que los asistentes más allá de disfrutar de ver el trofeo, vivan de actividades inmersivas acompañadas de elementos sensoriales y espacios interactivos en un recorrido aproximado de 50 minutos lleno de historia del torneo y los momentos más memorables.

Esta visita cuenta con un trasfondo muy especial debido a que es la primera vez en 12 años que el trofeo original del Mundial regresa a Colombia, tras su última visita en 2014. Quienes estén interesados en ir al evento deben tener en cuenta que el ingreso es completamente gratuito, sin embargo, como se estima que será un momento lleno de fanáticos es importante llegar con tiempo, ya que el recorrido suele organizarse en franjas horarias.

Bogotá solo es una de las paradas que tendrá el Trofeo, luego de su visita viajara a: Ecuador, Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Brasil y finalizará su recorrido en México en el que estará recorriendo varias ciudades del país hasta que comience el torneo de la FIFA 26.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora