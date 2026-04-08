Barcelona, Liverpool y más emociones: partidos de la Champions League HOY 8 de abril

Sin lugar a dudas, la Champions League vivió una de sus mejores emociones de este año el pasado 7 de abril. La icónica ‘orejona’ presenció como Real Madrid y Bayern Munich chocaron de forma inigualable en el Santiago Bernabéu.

Del mismo modo, Arsenal derrotó a Sporting Club en los minutos finales de la ida de cuartos de final. Ambos partidos dejaron una cantidad brillante de emociones que dejaron la vara muy alta.

Sin embargo, este 9 de abril volverá a repetirse, con lo que serán 2 partidos imperdibles entre 4 auténticos gigantes del balompié europeo se miden.

Partidos de la Champions League HOY 8 de abril

La Champions League está muy cerca de definir a sus semifinalistas. 8 equipos siguen en carrera con la ambición de conseguir la corona del balompié europeo, la cual es defendida por el Paris-Saint Germain.

Los 4 primeros de esta lista vieron acción en cuartos de final este 7 de abril. En dos choques notables, el Bayern Munich derrotó al Real Madrid, y el Arsenal fulminó al Sporting de Lisboa sobre el cierre.

Luis Díaz y Kai Havertz son solo algunos de los goleadores que destacaron en esta fase. Sin embargo, nuevamente grandes estrellas de esta competencia buscarán conseguir tantos claves en esta etapa del torneo.

Por un lado, esto se dará con un partido clave como es el caso del Barcelona y el Atlético de Madrid de España, los cuales chocarán este mismo 8 de abril.

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Sin dudas, este será un choque imperdible, donde se podrá ver a auténticas leyendas, como es el caso de Lamine Yamal, y también Julián Álvarez.

No obstante, esta no es la unica eliminatoria que presentará gran cantidad de emociones entre dos gigantes de Europa. En el mismo horario también se medirán el Liverpool y el Paris Saint-Germain.

Indudablemente, ambos encuentros presentarán a 4 equipos que buscarán llevarse la ventaja, y convertirse en favoritos en el camino para alzar la ‘orejona’.

Hora y dónde ver EN VIVO

Para que no se pierda ni un detalle de estos encuentros, les contamos que su puntapié inicial se dará sobre las 2:00 p.m. de Colombia.

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Todas las emociones podrá vivirlas en las señales oficiales de ESPN, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.