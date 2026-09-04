Así van los octavos de final de la Copa Betplay DIMAYOR 2026: Programación, único clasificado y más

Avanza la Copa BetPlay entre los equipos de la categoría A y B en el Fútbol Profesional Colombiano, así que, después de posponer varios encuentros debido a la emergencia nacional por el terremoto en Colombia, ya se conocieron los equipos clasificados. Aunque aún hay varios juegos pendientes, ya se han desarrollado varios y cada vez está más cerca la gran final del torneo.

Los equipos que han clasificado hasta ahora a los cuartos de final son Llaneros, quien ganó el partido contra Deportes Quindío y se convirtió en el primer club en pasar a la siguiente ronda. Según informó la Dimayor, los encuentros de los cuartos de final se van a conocer en los próximos días, a medida que se vayan jugando los partidos.

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¿Cómo se van a jugar los octavos de final de la Copa BetPlay 2026?

Aún restan varios equipos hasta que finalmente se puedan conocer todos los partidos que quedan para los cuartos de final del torneo. Así que, según informó la Dimayor, el cronograma de los octavos de final se va a jugar de la siguiente manera, con partido único, lo que significa que el ganador será el que avanza a la siguiente fase.

¡𝑽𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒑𝒂! 🏆

Llaneros 🐴, el equipo de la media Colombia, ya espera rival en los cuartos de final de la copa BetPlay.#CopaBetPlayDimayor pic.twitter.com/7y5iumZpjf — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) September 3, 2026

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá van a jugar el miércoles 9 de septiembre a las 6:00 p.m.

América de Cali vs. Deportivo Pereira el próximo miércoles 9 de septiembre a las 6:00 p.m.

Barranquilla vs. Millonarios el miércoles 16 de septiembre a las 8:30 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali el lunes 7 de septiembre a las 8:15 p.m.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín el miércoles 9 de septiembre a las 8:10 p.m.

Once Caldas vs. Alianza, miércoles 9 de septiembre a las 7:00 p.m.

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Aún falta definir cuál será el equipo que va a jugar contra Fortaleza, esto teniendo en cuenta que el Unión Magdalena y Santa Fe aún no han podido jugar, pues el cuadro cardenal está en este momento en el torneo internacional de Copa Sudamericana y la Liga BetPlay 2026-2.