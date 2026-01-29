Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2026-I HOY: estas son las posiciones de Santa Fe y Millonarios
La Liga BetPlay ha presentado un comienzo complejo en sus primeras jornadas para Millonarios e Independiente Santa Fe.
Este inicio de semana ha dejado grandes emociones para los amantes del Fútbol Profesional Colombiano y de la Liga BetPlay. Dicho torneo presentó el inicio de la fecha 3, con varios partidos que dejaron emociones de manera inolvidable.
Varios clubes llegaron a esta fase con gran necesidad de poder conseguir los 3 puntos, para así mejorar su posición en la tabla. Para algunos esta tarea tuvo éxito, pero otros vieron como su panorama empeoró.
En el caso de los equipos capitalinos, la victoria se sigue resistiendo, luego de que Santa Fe igualara a 2 con Deportivo Pereira, y Millonarios cayera ante Deportivo Pasto.
Este contexto dejó varios cambios en la tabla de clasificación. Por ello, aquí les mostramos como va la Liga BetPlay 2026-I.
Para nadie es un secreto que la Liga BetPlay ha tenido un comienzo complejo para los equipos de la capital. Por un lado, Santa Fe logró consagrarse ‘supercampeón’ de Colombia, pero aun no consigue su primer triunfo en el torneo local.
Del mismo modo, Millonarios tampoco ha conseguido su primer triunfo, y de hecho, optó por destituir a su director técnico, Hernán Torres.
Ambas situaciones dejaron gran evidencia, luego de que Santa Fe igualara como local frente al Deportivo Pereira por 2-2, y ‘Millos’ cayera derrotado por 2-1 ante Deportivo Pasto.
Estos resultados, sumadas a otras combinaciones en esta fecha 3, dejan la tabla de posiciones de la siguiente manera:
1- Deportivo Pasto – 9 puntos
2- Deportes Tolima – 7 puntos
3- América de Cali – 6 puntos
4- Llaneros – 5 puntos
6- Fortaleza – 5 puntos
7- Once Caldas – 4 puntos
8- Atlético Nacional – 3 puntos
9- Deportivo Cali – 3 puntos
10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos
11- Independiente Santa Fe – 3 puntos
12- Junior de Barranquilla – 3 puntos
13- Inter de Bogotá – 3 puntos
14- Deportivo Pereira – 2 puntos
15- Águilas Doradas – 1 punto
16- Deportivo Cúcuta – 1 punto
17- Independiente Medellín – 1 punto
18- Alianza – 1 punto
19- Boyacá Chicó – 1 punto
20- Millonarios – 0 puntos
Con este contexto, cabe recordar que igualmente estas no son las posiciones finales posteriores a la fecha 3.
Aun quedan algunos partidos por ver en esta fase, y aquí les contamos cuales son: