¿System of a Down o Pearl Jam? Vote AQUÍ a los nuevos clasificados para el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva se presenta una vez más este 17 de marzo con 2 eliminatorias imperdibles. 4 bandas brillantes se medirán entre si en esta fase con el sueño de contar con el apoyo de su público.

Luego de varias eliminatorias, esta competencia ha dejado entrever la popularidad de distintas bandas a nivel mundial, sobre todo por la forma en que se han impuesto a sus rivales.

Este 17 de marzo hay nuevas eliminatorias, y usted tendrá la posibilidad de elegir a los nuevos clasificados a la próxima ronda.

El primer cruce será protagonizado por dos bandas legendarias para la música, como lo son System of a Down y Pearl Jam.

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Los liderados por Serj Tankian llegan una vez más para demostrar la pasión de sus fanáticos, aunque enfrente tendrán a otra banda histórica, como lo es Pearl Jam.

La segunda eliminatoria de HOY 17 de marzo en el Mundial del Rock

Sin dudas, ese primer duelo estará imperdible para cada uno de los fanáticos en el mundo del rock. Sin embargo, la segunda eliminatoria también tendrá a varios seguidores luchando desde las votaciones.

El segundo turno es para dos bandas históricas, quienes deberán chocar por todo lo alto, para definir a un nuevo clasificado.

Se trata de, nada más y nada menos que, Guns N’ Roses, la histórica banda de Axl Rose, la cual se medirá a Led Zeppelin.

Sin dudas, el legado de ambas bandas es brillante, por lo que es una elección difícil, pero, el poderío de sus fanáticos deberá quedar demostrado una vez más.

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Les recordamos que pueden votar AQUÍ en el Mundial del Rock, para que nuevas bandas se unan a una lista de clasificados que por ahora marcha de la siguiente manera: