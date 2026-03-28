Atlético Nacional recibe grave sanción de CONMEBOL por partido contra Millonarios: hay dolorosa multa

Atlético Nacional ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas. El equipo ‘verdolaga’ fue Nacional ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas. El equipo ‘verdolaga’ fue derrotado por 3-0 contra el Cruz Azul de México, y además recibió una dura sanción por parte de CONMEBOL.

Luego de su dura caída frente a Millonarios en la clasificatoria a la Copa Sudamericana, el equipo paisa ha presentado una actualidad compleja.

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Esta situación se ha profundizado, luego de una dura sanción revelada por parte de la CONMEBOL para Atlético Nacional. El ente que rige el balompié en Sudamérica impuso un duro castigo al ‘verde’ y aquí les contamos la razón.

CONMEBOL impuso dura sanción a Atlético Nacional

El último mes de Atlético Nacional ha sido complejo a nivel deportivo. El equipo dirigido por Diego Arias ha vivido duras caídas que han marcado un bajón notable, a pesar de que se mantiene en la cima del campeonato local.

Una de las derrotas más notables para el equipo ‘verdolaga’ fue la protagonizada ante Millonarios en Copa Sudamericana. El equipo capitalino propinó una goleada por 3-1, con la que eliminó a los antioqueños.

Esto, claramente, complicó la situación deportiva del equipo ‘verdolaga’, y de hecho, se ahondó semanas después con otra goleada del ‘albiazul’ sobre Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-I.

No obstante, el primer partido generó un castigo notable además de la eliminación para Atlético Nacional. En las últimas horas, la CONMEBOL reveló una dura sanción para el equipo paisa.

La máxima confederación del fútbol sudamericano impuso un castigo a Atlético Nacional, por mal comportamiento por parte de su hinchada en el choque frente a Millonarios.

CONMEBOL sancionó a Atlético Nacional 🇨🇴 en su empeño de tolerancia cero a la discriminación.

La Comisión Disciplinaria impuso US 110.000 de multa y advertencia formal por reincidencia. La razón es eesponsabilidad objetiva del club por conductas de sus hinchas en actos… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 28, 2026

Esta sanción implica una multa de 110.000 dólares, el cual será restado automáticamente de los derechos televisivos y premios del club.

Además, Atlético Nacional también deberá liderar la campaña “el respeto es titular”, con una pancarta que muestre este mensaje durante uno de sus partidos.

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Claramente este es un castigo importante para el equipo ‘verdolaga’, en consecuencia de conductas negativas evidenciadas por la CONMEBOL durante este partido.

A pesar de esta sanción, el equipo ‘verdolaga’ buscará seguir enfocado en la parte deportiva, para así completar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I, en la que marcha como líder con un total de 27 puntos hasta el momento.