Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-I luego de la victoria de Santa Fe contra Atlético Bucaramanga

La Liga BetPlay 2026-I ha dejado una gran cantidad de emociones en el inicio de su fecha 14. El torneo local del balompié colombiano presentó un choque brillante, en el que dos equipos se jugaron todo en la cancha.

Independiente Santa Fe se midió al Atlético Bucaramanga, y consiguió una victoria clave para posicionarse cerca de los 8 primeros rumbo a los cuadrangulares.

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Estos 3 puntos son claves para una posible clasificación, y si usted es uno de los fanáticos del ‘león’ y desea sacar las cuentas para entrar a la próxima fase, aquí les mostramos como va la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Independiente Santa Fe ha tenido un primer semestre de 2026 ciertamente inconsistente. El equipo ‘cardenal’ ha cosechado 18 puntos, y ha igualado en 6 partidos, lo que compromete sus posibilidades para llegar a los cuadrangulares.

A pocas fechas del final del todos contra todos, Santa Fe aun se posiciona en la parte media de la tabla, pero mantiene la confianza en llegar a los primeros 8.

Para este objetivo, el equipo capitalino consiguió una victoria importante sobre Atlético Bucaramanga, un equipo que también está en plena competencia por los cuadrangulares.

En un choque igualado, el ‘león’ se llevó el triunfo luego de un tanto de Hugo Rodallega sobre el minuto 60. Este partido culminó con un resultado de 1-2, lo que otorgó al club de la capital 3 puntos importantes.

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A pocos partidos de culminar, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 27 puntos

2- Deportivo Pasto – 27 puntos

3- Once Caldas – 23 puntos

4- Junior de Barranquilla – 22 puntos

5- América de Cali – 21 puntos

6- Internacional de Bogotá – 21 puntos

7- Millonarios – 20 puntos

8- Deportes Tolima – 20 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos

10- Rionegro Águilas – 19 puntos

11- Independiente Santa Fe – 18 puntos

12- Deportivo Cali – 16 puntos

13- Llaneros – 16 puntos

14- Fortaleza – 14 puntos

15- Independiente Medellín – 13 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 11 puntos

17- Alianza – 11 puntos

18- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

19 – Boyacá Chicó – 8 puntos

20- Deportivo Pereira – 6 puntos

Luego de este partido, Independiente Santa Fe se enfocará en su próximo choque frente a Llaneros en condición de local, el próximo 1 de abril.