Así quedó el fixture de la Liga BetPlay 2026-1: ¿Cómo se jugará al primera fecha? Esto se sabe

La Dimayor dio a conocer el calendario oficial de la Liga BetPlay 2026-1 y con ello comenzaron a despejarse las dudas de los aficionados sobre el inicio del campeonato. El fixture ya está definido y la primera fecha promete emociones desde el arranque, con duelos atractivos y partidos clave que marcarán el pulso del torneo.
Además, se confirmaron varios ajustes para esta nueva temporada, pensados en facilitar el descanso y la preparación de los jugadores convocados al Mundial. Por esta razón, durante la fase inicial del todos contra todos no se disputará la tradicional fecha de clásicos, y los ocho equipos que logren la clasificación avanzarán a una instancia de llaves de eliminación directa, que definirá a los finalistas del campeonato.
Lea también: Millonarios jugará contra gigante equipo de Sudamérica en homenaje a un ídolo; ¿cuándo y cómo ver?
Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-1
La Dimayor dio a conocer las 19 fechas y los cruces de cada uno de los equipos en esta fase del torneo. Junior y Tolima, finalistas de la temporada pasada, serán los encargados de abrir el calendario en un duelo destacado, aunque el horario del compromiso aún está por definirse.
Fecha 1
Junior vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Alianza | Día: A Definir | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Internacional de Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Pereira vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Le puede interesar: ¿Cuándo se juega la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior? Dimayor confirmó Fecha y hora
Así quedó el fixture de la Liga BetPlay 2026-1
Fecha 2
Internacional Bogotá vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. América de Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 3
Junior vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 4
Internacional Bogotá vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 5
Santa Fe vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 6
Bucaramanga vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 7
Deportivo Cali vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 8
Cúcuta vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 9
Tolima vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 10
Águilas Doradas vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 11
América vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 12
Millonarios vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 13
Boyacá Chicó vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Deportivo Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 14
Pasto vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 15
Tolima vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 16
Medellín vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Pereira vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 17
Fortaleza vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Nacional vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Once Caldas vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 18
Deportivo Pereira vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Millonarios vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir
Llaneros vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir
Internacional Bogotá vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir
Águilas Doradas vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir
Bucaramanga vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir
Pasto vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir
Cúcuta vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir
Deportivo Cali vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir
Fecha 19
Once Caldas vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir
Medellín vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir
Jaguares vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir
Fortaleza vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir
Junior vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir
Santa Fe vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir
Alianza FC vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir
Boyacá Chicó vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir
Tolima vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir
América vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir