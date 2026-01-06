Deportes
Estos serán los 2 finalistas de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Repite Santa Fe?

Liga BetPlay // Crédito: Getty Images.

Así quedó el fixture de la Liga BetPlay 2026-1: ¿Cómo se jugará al primera fecha? Esto se sabe

La Dimayor dio a conocer la programación del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-1, en la que los 20 equipos disputarán las 19 fechas.

khernandez

La Dimayor dio a conocer el calendario oficial de la Liga BetPlay 2026-1 y con ello comenzaron a despejarse las dudas de los aficionados sobre el inicio del campeonato. El fixture ya está definido y la primera fecha promete emociones desde el arranque, con duelos atractivos y partidos clave que marcarán el pulso del torneo.

Además, se confirmaron varios ajustes para esta nueva temporada, pensados en facilitar el descanso y la preparación de los jugadores convocados al Mundial. Por esta razón, durante la fase inicial del todos contra todos no se disputará la tradicional fecha de clásicos, y los ocho equipos que logren la clasificación avanzarán a una instancia de llaves de eliminación directa, que definirá a los finalistas del campeonato.

Lea también: Millonarios jugará contra gigante equipo de Sudamérica en homenaje a un ídolo; ¿cuándo y cómo ver?

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-1

La Dimayor dio a conocer las 19 fechas y los cruces de cada uno de los equipos en esta fase del torneo. Junior y Tolima, finalistas de la temporada pasada, serán los encargados de abrir el calendario en un duelo destacado, aunque el horario del compromiso aún está por definirse.

Fecha 1

Junior vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Alianza | Día: A Definir | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Internacional de Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Pereira vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Le puede interesar: ¿Cuándo se juega la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior? Dimayor confirmó Fecha y hora

Así quedó el fixture de la Liga BetPlay 2026-1

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida de DIMAYOR Oficial (@dimayoroficial)

Fecha 2

Internacional Bogotá vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. América de Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 3

Junior vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 4

Internacional Bogotá vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 5

Santa Fe vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 6

Bucaramanga vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 7

Deportivo Cali vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 8

Cúcuta vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 9

Tolima vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 10

Águilas Doradas vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 11

América vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 12

Millonarios vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 13

Boyacá Chicó vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Deportivo Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 14

Pasto vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 15

Tolima vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 16

Medellín vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Pereira vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 17

Fortaleza vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Nacional vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Medellín | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

Fecha 18

Deportivo Pereira vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Millonarios vs. Tolima | Día: A Definir | Hora: A definir

Llaneros vs. Alianza FC | Día: A Definir | Hora: A definir

Internacional Bogotá vs. Boyacá Chicó | Día: A Definir | Hora: A definir

Águilas Doradas vs. Once Caldas | Día: A Definir | Hora: A definir

Bucaramanga vs. Jaguares | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Fortaleza | Día: A Definir | Hora: A definir

Pasto vs. Santa Fe | Día: A Definir | Hora: A definir

Cúcuta vs. Junior | Día: A Definir | Hora: A definir

Deportivo Cali vs. América | Día: A Definir | Hora: A definir

Once Caldas vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir

Medellín vs. Águilas Doradas | Día: A Definir | Hora: A definir

Jaguares vs. Cúcuta | Día: A Definir | Hora: A definir

Fortaleza vs. Bucaramanga | Día: A Definir | Hora: A definir

Junior vs. Pasto | Día: A Definir | Hora: A definir

Santa Fe vs. Internacional Bogotá | Día: A Definir | Hora: A definir

Alianza FC vs. Millonarios | Día: A Definir | Hora: A definir

Boyacá Chicó vs. Llaneros | Día: A Definir | Hora: A definir

Tolima vs. Deportivo Cali | Día: A Definir | Hora: A definir

América vs. Deportivo Pereira | Día: A Definir | Hora: A definir

NOTICIAS RELACIONADAS

© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.

CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.