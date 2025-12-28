¿Cuándo se juega la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior? Dimayor confirmó Fecha y hora

El Fútbol Profesional Colombiano ya tiene su primer gran evento confirmado para 2026. La Superliga, torneo que enfrenta a los campeones del año anterior, será el punto de partida oficial del calendario deportivo y marcará el regreso de la competencia en el país.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla serán los protagonistas de esta serie, que definirá el primer título del año. El club bogotano llega como campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2025, mientras que el equipo barranquillero obtuvo el título del segundo semestre, lo que les dio el derecho a disputar este trofeo.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de campeones del FPC tras título de Junior en la Liga

Programación oficial de la Superliga 2026

La Dimayor confirmó este domingo 28 de diciembre las fechas y horarios de los dos partidos que definirán al campeón de la Superliga 2026. Aunque inicialmente la serie estaba programada para iniciar en Bogotá y cerrar en Barranquilla, las obras de remodelación en el estadio Metropolitano llevaron a un ajuste en la localía.

Partido de ida:

Jueves 15 de enero de 2026

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Hora: 7:30 p. m.

Local: Junior

Jueves 15 de enero de 2026 Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) Hora: 7:30 p. m. Local: Junior Partido de vuelta:

Miércoles 21 de enero de 2026

Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Hora: 7:30 p. m.

Local: Independiente Santa Fe

Mire también: Estos son todos los partidos que va a jugar Millonarios en fase de grupos de la Liga BetPlay 2026-1

En el historial de la Superliga, Santa Fe es el club más ganador del certamen con cuatro títulos, obtenidos en 2013, 2015, 2017 y 2021. Junior, por su parte, ha levantado el trofeo en dos ocasiones, en 2019 y 2020.

¿Cuándo inicia la Liga BetPlay 2026-L?

Mientras se disputa la Superliga, la Dimayor avanza en la organización de la Liga BetPlay 2026-I. En días recientes ya se realizó el sorteo de la primera fecha y se espera que en las próximas semanas se publique el calendario completo del torneo, que contará con 19 jornadas en la fase de todos contra todos.

De manera preliminar, el inicio de la Liga BetPlay está previsto para el fin de semana del 17 de enero de 2026. Este campeonato llegará con cambios importantes, entre ellos la eliminación de la tradicional fecha de clásicos y el regreso del sistema de playoffs, con cuartos de final, semifinal y final, que reemplazará a los cuadrangulares para definir al campeón.