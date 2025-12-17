Junior le dio sopa y seco a Deportes Tolima y estos son los mejores memes

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima volvieron a definir una final clave en la Liga BetPlay este 16 de diciembre. El ‘tiburón’ dio todo desde la ida, y logró llevarse este gran trofeo que suma una estrella a sus arcas deportivas.

Por otro lado, el ‘vinotinto y oro’ suma otra decepción, luego de perder una nueva final un año después, tras haber perdido la del 2024-II ante Atlético Nacional.

Claramente, esto dejó una cantidad enorme de memes en redes sociales, y aquí les tenemos una selección de los mejores.

Junior le dio sopa y seco a Deportes Tolima

Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla fue uno de los equipos más sorprendentes de los cuadrangulares. El ‘tiburón’ se impuso a equipos de la talla de Atlético Nacional o América de Cali.

Esto le permitió llegar como uno de los favoritos a la final, y lo confirmó al darle ‘sopa y seco’ a Deportes Tolima.

Desde la ida los memes aprovecharon para reirse del ‘vinotinto y oro’, y aquí les dejamos una selección de los mejores:

😛 ENAMORADO CON LOS DEFENSAS DEL TOLIMA pic.twitter.com/BtXNfX8MgH — Toque Sports (@ToqueSports) December 17, 2025

Junior con Tolima en toda la final pic.twitter.com/1zeuUN77aL — Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025

Tolima perdió cuatro finales consecutivas y 3 de ellas de local pic.twitter.com/6XTpiy06Lx — 00🌹 (@TeoRosa_) December 17, 2025

Los de Tolima celebrando la expulsión de Paiva pic.twitter.com/X6lxkwJtuV — TOMBO (@PAPITOMBO_) December 17, 2025

El pecho de los jugadores del Tolima cuando juegan una final pic.twitter.com/rNhuYrcNl2 — Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025

A esos pobres del Tolima ni con un parroco lograron abrir el arco. Junior con toda la suerte. — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) December 17, 2025

El Tolima cada vez que juega un partido importante de local pic.twitter.com/Pe5JZSr3tX — Jutatavi (@jutatavi) December 17, 2025

Yo viendo a Lucas González después que le marcaran gol a los dos súper arqueros de Tolima. pic.twitter.com/9tf9TgkAFZ — Junior Pasion (@JuniorPasion124) December 17, 2025

Así llega a su final una nueva edición de la Liga BetPlay 2025-II, que sin dudas, se vivió por todo lo alto.