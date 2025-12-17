Junior le dio sopa y seco a Deportes Tolima y estos son los mejores memes
Junior vs Tolima dejó un nuevo campeón del fútbol colombiano, y sin dudas, una gran cantidad de emociones.
Junior vs Tolima dejó un nuevo campeón del fútbol colombiano, y sin dudas, una gran cantidad de emociones.
Junior de Barranquilla y Deportes Tolima volvieron a definir una final clave en la Liga BetPlay este 16 de diciembre. El ‘tiburón’ dio todo desde la ida, y logró llevarse este gran trofeo que suma una estrella a sus arcas deportivas.
Por otro lado, el ‘vinotinto y oro’ suma otra decepción, luego de perder una nueva final un año después, tras haber perdido la del 2024-II ante Atlético Nacional.
Más noticias: Video: así se vería el estadio flotante diseñado especialmente para el Mundial de 2034
Claramente, esto dejó una cantidad enorme de memes en redes sociales, y aquí les tenemos una selección de los mejores.
Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla fue uno de los equipos más sorprendentes de los cuadrangulares. El ‘tiburón’ se impuso a equipos de la talla de Atlético Nacional o América de Cali.
Esto le permitió llegar como uno de los favoritos a la final, y lo confirmó al darle ‘sopa y seco’ a Deportes Tolima.
Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos
Desde la ida los memes aprovecharon para reirse del ‘vinotinto y oro’, y aquí les dejamos una selección de los mejores:
😛 ENAMORADO CON LOS DEFENSAS DEL TOLIMA pic.twitter.com/BtXNfX8MgH— Toque Sports (@ToqueSports) December 17, 2025
Junior con Tolima en toda la final pic.twitter.com/1zeuUN77aL— Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025
Tolima perdió cuatro finales consecutivas y 3 de ellas de local pic.twitter.com/6XTpiy06Lx— 00🌹 (@TeoRosa_) December 17, 2025
Los de Tolima celebrando la expulsión de Paiva pic.twitter.com/X6lxkwJtuV— TOMBO (@PAPITOMBO_) December 17, 2025
El pecho de los jugadores del Tolima cuando juegan una final pic.twitter.com/rNhuYrcNl2— Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025
A esos pobres del Tolima ni con un parroco lograron abrir el arco. Junior con toda la suerte.— Futbol Mundial (@MundoFutbol1) December 17, 2025
El Tolima cada vez que juega un partido importante de local pic.twitter.com/Pe5JZSr3tX— Jutatavi (@jutatavi) December 17, 2025
Yo viendo a Lucas González después que le marcaran gol a los dos súper arqueros de Tolima. pic.twitter.com/9tf9TgkAFZ— Junior Pasion (@JuniorPasion124) December 17, 2025
Así llega a su final una nueva edición de la Liga BetPlay 2025-II, que sin dudas, se vivió por todo lo alto.