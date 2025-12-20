Estos son todos los partidos que va a jugar Millonarios en fase de grupos de la Liga BetPlay 2026-1

Millonarios ya está listo para llegar a la Liga BetPlay 2026-1, por lo que cientos de personas están a la expectativa de lo que será la actuación del cuadro embajador en el próximo año. Además, ya han anunciado cuáles son las nuevas fichas que van a vestir el uniforme azul con la promesa de poder levantar la copa.

En las últimas horas, se conoció la programación de partidos que va a jugar el cuadro embajador durante el primer semestre del 2026. Por lo que ya se sabe, cuándo va a estar de local y de visitante para poder sumar puntos.

Aunque por ahora no se han confirmado cuáles son las fechas y horarios en los que se van a enfrentar. Sí revelaron la fecha en la que se van a enfrentar para poder llegar a la siguiente ronda.

Es importante mencionar que en esta oportunidad, teniendo en cuenta las fechas en las que debe terminar el torneo, no habrá una fecha especial de clásicos, tal y como se había visto en días pasados. Sin embargo, si se van a encontrar equipos de la misma ciudad en algunos días, pero no será igual para todos, según como dieron a conocer en la DIMAYOR.

Fixture de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-1 en el todos contra todos

Los partidos se jugarían en el siguiente orden, pero no se conoce cuál será la fecha en la que se van a poder disfrutar, ni la hora. Sin embargo, el contrincante no cambiaría.

Bucaramanga vs. Millonarios Millonarios vs. Junior de Barranquilla Pasto vs. Millonarios Millonarios vs. Independiente Medellín Cali vs. Millonarios Millonarios vs. Bucaramanga Millonarios vs. Llaneros Internacional de Bogotá vs. Millonarios Millonarios vs. Pereira Millonarios vs. Cúcuta Deportivo Boyacá Chico vs. Millonarios Millonarios vs. Nacional Once Caldas vs. Millonarios Millonarios vs. Fortaleza Jaguares de Cordoba vs. Millonarios Millonarios vs. Santa Fe América de Cali vs. Millonarios Millonarios vs. Deportes Tolima vs. Millonarios

Al final van a clasificar los mejores ocho equipos a los cuadrangulares finales, para finalmente conocer al gran campeón del torneo del primer semestre en el 2026 y dar inicio a todo lo relacionado con el Mundial de la FIFA 2026.