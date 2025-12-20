Estos son todos los partidos que va a jugar Millonarios en fase de grupos de la Liga BetPlay 2026-1
Este es el fixture oficial que va a tener Millonarios durante el primer semestre del 2026 en la fase de todos contra todos.
Millonarios ya está listo para llegar a la Liga BetPlay 2026-1, por lo que cientos de personas están a la expectativa de lo que será la actuación del cuadro embajador en el próximo año. Además, ya han anunciado cuáles son las nuevas fichas que van a vestir el uniforme azul con la promesa de poder levantar la copa.
En las últimas horas, se conoció la programación de partidos que va a jugar el cuadro embajador durante el primer semestre del 2026. Por lo que ya se sabe, cuándo va a estar de local y de visitante para poder sumar puntos.
Aunque por ahora no se han confirmado cuáles son las fechas y horarios en los que se van a enfrentar. Sí revelaron la fecha en la que se van a enfrentar para poder llegar a la siguiente ronda.
Es importante mencionar que en esta oportunidad, teniendo en cuenta las fechas en las que debe terminar el torneo, no habrá una fecha especial de clásicos, tal y como se había visto en días pasados. Sin embargo, si se van a encontrar equipos de la misma ciudad en algunos días, pero no será igual para todos, según como dieron a conocer en la DIMAYOR.
Fixture de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-1 en el todos contra todos
Los partidos se jugarían en el siguiente orden, pero no se conoce cuál será la fecha en la que se van a poder disfrutar, ni la hora. Sin embargo, el contrincante no cambiaría.
Al final van a clasificar los mejores ocho equipos a los cuadrangulares finales, para finalmente conocer al gran campeón del torneo del primer semestre en el 2026 y dar inicio a todo lo relacionado con el Mundial de la FIFA 2026.