Los partidos de HOY 18 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026; inicia la segunda ronda de la fase de grupos

La emociones y expectativas de la Copa Mundial FIFA 2026 siguen aumentando. Este 18 de junio inicia la segunda jornada de la fase de grupos, una fecha que empieza a definir el panorama de varias selecciones en su camino hacia los dieciseisavos. Tras una primera ronda llena de sorpresas, goles y actuaciones destacadas, los equipos vuelven a la acción, todos con la necesidad de sumar los tres puntos claves para mantenerse vivos en el torneo.

La programación de este juevez 18 promete duelos de alto interés, en los que algunas selecciones buscarán consolidar su liderato y cupo. Estos son los partidos que se disputarán hoy. Prográmese desde ya y no se pierda la cita mundialista de esta jornada.

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Partido de HOY 18 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026