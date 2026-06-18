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Partidos HOY 18 de junio | Créditos: Getty Images

Los partidos de HOY 18 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026; inicia la segunda ronda de la fase de grupos

Las 48 selecciones que están participando en esta edición ya dieron cara e hicieron su debut en la Copa Mundial FIFA 2026.

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La emociones y expectativas de la Copa Mundial FIFA 2026 siguen aumentando. Este 18 de junio inicia la segunda jornada de la fase de grupos, una fecha que empieza a definir el panorama de varias selecciones en su camino hacia los dieciseisavos. Tras una primera ronda llena de sorpresas, goles y actuaciones destacadas, los equipos vuelven a la acción, todos con la necesidad de sumar los tres puntos claves para mantenerse vivos en el torneo.

La programación de este juevez 18 promete duelos de alto interés, en los que algunas selecciones buscarán consolidar su liderato y cupo. Estos son los partidos que se disputarán hoy. Prográmese desde ya y no se pierda la cita mundialista de esta jornada.

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Partido de HOY 18 de junio de la Copa Mundial FIFA 2026

La primera ronda dejó varias sorpresas, con algunas de las grandes selecciones favoritas siendo inesperadamente superadas. Por ello, esta nueva jornada se vuelve primordial para sumar puntos y acercarse a la clasificación, con el objetivo de seguir en la lucha por conquistar el campeonato.

La cita mundialista iniciará a las 11:00 p.m. (hora Colombia) con un enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica del grupo A en el Estadio Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Estados Unidos. A las 2:00 p.m. (hora Colombia), Suiza jugará frente a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium (Inglewood, California, EE. UU.)

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La jornada continuará con el encuentro entre Canadá vs. Qatar del grupo B a las 5:00 p.m. (hora Colombia) en el Estadio BC Place (Vancouver, Canadá). Finalmente, la jornada finalizará con el partido del país anfitrión México vs. Corea del Sur a las 8:00 p.m. (hora Colombia) en el Estadio Akron (Guadalajara, México).

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