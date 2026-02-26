Precio de las entradas para el partido Nacional vs. Millonarios por el cupo en la Sudamericana

Atlético Nacional va a enfrentar a Millonarios el próximo cuatro de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por un cupo en la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, los dos grandes de Colombia tendrán que demostrar por qué quieren avanzar a la siguiente fase del torneo internacional y posicionarse entre los mejores de América.

Solo hay un cupo y todo se va a definir en 90 minutos, en donde los dos deben hacer hasta lo imposible para conseguir el gol. En esta oportunidad, no habrá ingreso de hinchada visitante, así que todo el estadio se va a vestir de verde para hacer sentir la ventaja de jugar en casa.

Precio de las entradas para el partido de Sudamericana Nacional vs. Millonarios

Se viene un partido decisivo, en donde Radamel Falcao y David Ospina se van a volver a encontrar en la cancha, pero en esta oportunidad, en equipos diferentes. Los dos tienen sed de triunfo y sin duda quieren sumar para quedarse en este importante torneo internacional.

La gran sorpresa es que, en este caso, Edwin Cardona se va a quedar por fuera del partido, esto teniendo en cuenta que debe una sanción por lo que pasó en la CONMEBOL Libertadores del año 2025, cuando lo expulsaron en el partido ante Sao Paulo. En su reemplazo, se espera que vaya a jugar Juan Manuel Rengifo, quien espera imponerse frente a Millonarios y poder marcar en este partido decisivo.

Las entradas para asistir al partido van a estar disponibles en la página web de tribunaverde.com, en donde solo se van a vender a hinchas de Atlético Nacional. Todas las boletas ya se encuentran disponibles y hay diferentes precios para todos los gustos.

Sur: $80.355

Norte: $80.355

Oriental baja: $145.710

Oriental alta: $160.710

Occidental baja: $229.280

Occidental alta: $251.179

Platea: $383.561

Este partido lo ganamos JUNTOS 💪💚 Ya está disponible la boletería para el partido por Copa Sudamericana. Compra tu entrada en https://t.co/eIzPCd8YKV 🎫#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/td7chYfAjP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 25, 2026

Tenga en cuenta que estos son los precios con servicio; en la tribuna Oriente y Norte se permite el ingreso de mayores de cinco años, en la Occidental, niños que ya puedan caminar solos, y en la Popular Sur, desde los 14 años en adelante.

El partido Atlético Nacional vs. Millonarios se va a jugar el próximo cuatro de marzo del 2025 a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.