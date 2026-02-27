Tom Morello, Estéreo Picnic y más conciertos de metal y rock para marzo en Bogotá y Medellín: Agéndese
El mes de marzo tendrá un sinfín de shows que dejarán llenos de emociones a los fanáticos del rock y el metal.
Marzo llega por todo lo alto para enamorar a los amantes del rock y el metal en Bogotá y Medellín. Ambos géneros vivirán un mes lleno de emociones, y de varios shows que confían en poder poner a vibrar a la fanaticada de dos de las ciudades más reconocidas de Colombia.
La capital del país y la ‘ciudad de la eterna primavera’ se preparan para una cantidad enorme de shows imperdibles, en lo que la energía se desbordará
Si usted aun no ha acomodado su agenda para estos shows, aquí les tenemos una lista de los mejores conciertos que habrá en ambas ciudades durante este mes de marzo.
Sin lugar a dudas, el mes de marzo será uno de los más importantes del año en la oferta cultural para Bogotá y Medellín. Durante esta época, por supuesto, disfrutarán de un evento tradicional en el país, como lo es el Festival Estéreo Picnic.
Este evento contará con la presencia de grandes bandas y figuras del rock, como The Killers o Tom Morello. No obstante, no es lo único de lo que podrán disfrutar los amantes de la música.
En Medellín también se podrá ver a bandas de la talla de Kabrones o Nile, para estremecer a la capital de Antioquia.
Para que se agende y no se pierda ninguno de estos shows, aquí les tenemos la lista de show en Bogotá y Medellín para los amantes del rock y el metal:
