Llegó el esperado día para cientos de fans del anime en Colombia, pues el pasado domingo 11 de octubre se dio el lanzamiento oficial del remake de ‘Dragon Ball Super: Beerus’. Esta es una versión de la serie que nadie había visto, en donde se incluyeron aportes de nuevos productores, pero también todo lo que siempre quiso mostrar Akira Toriyama.

Desde que se dio la muerte del artista, muchas personas pensaron que este sería el final definitivo de esta producción que marcó la vida de cientos de niños en el mundo, quienes crecieron viendo esta historia. Sin embargo, el gran regreso no solo emite nostalgia por todo lo que pasó, sino que en 19 episodios cuenta una nueva versión que tiene lo mejor de lo clásico de la producción con todos los arreglos.

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¿Dónde ver el primer capítulo de ‘Dragon Ball Super: Beerus’?

El domingo 11 de octubre se dio el lanzamiento oficial del primer capítulo de ‘Dragon Ball Super: Beerus’ y pasó lo que nadie se imaginaba: los usuarios llegaron a colapsar la plataforma, teniendo en cuenta la cantidad de personas de todo el mundo que querían ver la serie.

Es importante mencionar que, por el momento, la serie solo va a estar disponible en las plataformas de streaming Crunchyroll y AnimeBOX. Esto teniendo en cuenta que ellos tenían la exclusiva del lanzamiento del primer capítulo de la producción, así que si quiere ver el primer episodio, tendrá que hacerlo por medio de estas páginas o esperar unos días a que llegue a nuevas plataformas.

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‘Dragon Ball Super: Beerus’ va a llegar a Netflix por medio del plan de suscripción mensual, pero su primer capítulo va a estar disponible hasta el sábado 17 de octubre del 2026. En el caso de Disney+, quienes también tendrán permiso de transmitir la serie, el lanzamiento sería el próximo 13 de octubre, así que por ahora no se encuentra disponible en su catálogo de contenidos.

La serie va a tener tan solo 19 capítulos, en donde va a volver a hablar sobre todo lo que pasa con Beerus, el Dios de la destrucción, el Freeza Dorado y un nuevo momento donde el universo entero está corriendo un grave riesgo.