Este sería el ‘setlist’ de Iron Maiden para su show de aniversario 50 en Bogotá: ¿Tocan ‘The Number of the Beast’?

Iron Maiden se prepara para dar uno de los mejores shows de su historia en Colombia. La banda de Bruce Dickinson vuelve a brillar en la capital, esta vez con su nueva gira ‘Run For Your Lives’, en la que presenta sus mejores éxitos clásicos.

Después del gran éxito de su presentación en 2024, la histórica banda sueña con volver a poner a vibrar a sus fanáticos colombianos, esta vez, desde el escenario de Vive Claro.

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Si usted es uno de los miles que sueñan con ver este show, le contamos que Iron Maiden prepara un set lleno de emociones. Para que empiece a prepararse para esta cita, aquí le tenemos cual es el repertorio que prepararía la banda.

Este sería el ‘setlist’ de Iron Maiden para su show de aniversario 50 en Bogotá:

Después de una larga espera, llegó el momento. Iron Maiden vuelve a Bogotá, con la emoción de miles de fanáticos que sueñan con ver en vivo toda la potencia de ‘la doncella de hierro’.

Esta agrupación vuelve a la capital esta vez en una cita imperdible por los 50 años de la banda. Iron Maiden ha brillado por todo el mundo con su nueva gira, y esta vez será el turno de Colombia.

Su última parada tuvo lugar en Costa Rica, con un show histórico desde el Estadio Nacional, donde presentó el siguiente repertorio de éxitos frente a un público emocionado y apasionado por la banda de Bruce Dickinson:

Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Aces High Fear of the Dark Wasted Years

Se espera que esta lista de canciones se repita en Bogotá. Sin embargo, también hay espacio para posibles sorpresas por parte de la banda para sus fanáticos presentes en la capital.

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Les recordamos que este show está pautado para el 11 de octubre, y se espera que sea uno de los conciertos más brillantes de este 2026 en la escena metal, con un fin de semana que se unirá con Rock Al Parque.