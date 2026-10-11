¿Iron Maiden prohíbe el uso de celulares y cámaras en sus conciertos? Esto se sabe sobre la medida

Llegó uno de los días más importantes para los amantes del rock en Colombia, así que este domingo 11 de octubre se va a desarrollar el concierto de Iron Maiden en el escenario Vive Claro en Bogotá como parte de su gira ‘Run For Your Lives’. Esto convierte a este fin de semana en unos días cargados de rock, en donde muchas personas van a estar disfrutando de múltiples presentaciones en diferentes escenarios.

Según se dio a conocer por parte de los organizadores, las puertas del evento se abren a las 4:00 p.m., y se espera que la banda salte al escenario a las 8:30 p.m. con un evento que podría superar todas las expectativas de sus seguidores. Se espera que sean aproximadamente tres horas de concierto, en donde van a interpretar diferentes sencillos que han marcado su carrera.

Leer más: Este sería el ‘setlist’ de Iron Maiden para su show de aniversario 50 en Bogotá: ¿Tocan ‘The Number of the Beast’?

Tenga en cuenta que la banda va a tener a The Raven Age como teloneros, los cuales están previstos para saltar a la tarima a las 7:00 p.m. y van a tocar durante aproximadamente una hora. Posteriormente, serán los artistas los que se van a apoderar del escenario del Vive Claro en Bogotá.

¿Iron Maiden prohíbe el uso de celulares y cámaras en sus conciertos?

Desde hace varias semanas se viene hablando sobre los objetos que no se pueden ingresar al concierto y algunas personas mencionaron que los celulares estarían en el listado. Sin embargo, esto no es verdad; las personas pueden ingresar su celular y hacer uso de los dispositivos sin problema.

Seguir leyendo: Las rutas de TransMilenio para el mejor fin de semana metalero de 2026 en Bogotá: Iron Maiden y Rock Al Parque

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Move Concerts Colombia (@moveconcertsco)

Pese a eso, Iron Maiden sí ha mencionado en varias oportunidades que durante sus conciertos quieren que sus fans no hagan tanto uso del celular, con el fin de que las personas disfruten un poco más de todo lo que está pasando en el lugar, sin grabar, ni estar pendientes de redes. Pero solo se trata de una petición, no de algo formal que ellos prohíban, sino de una petición que siempre hacen cuando se va a dar inicio al show en las diferentes ciudades.

Esto quiere decir que las personas van a poder ingresar con sus dispositivos móviles sin problema y no van a tener alguna restricción de estos en los filtros. Pero se espera que durante el concierto todos estén netamente concentrados en lo que será el toque de los artistas y todo el show que tienen preparado.