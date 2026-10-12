Programación para HOY lunes 12 de octubre en el tercer día de Rock al Parque; Rata Blanca, Ministry y más

Llegó el tercer y último día de Rock al Parque 2026, así que este lunes 12 de octubre varias personas van a llegar a Rock al Parque para disfrutar de lo mejor del rock, el metal y los sonidos alternativos en un show completamente GRATIS. El cierre de la celebración de los 30 años del festival será por todo lo alto, así que habrá gran presencia de artistas internacionales que se posicionan entre los mejores de la industria.

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Durante el primer día, el distrito asegura que ingresaron más de 191 mil personas, rompiendo un récord histórico de asistencia, mientras que el segundo día llegaron hasta el parque Simón Bolívar más de 200 mil personas, alcanzando el aforo máximo para este show. Para este último día, se espera que lleguen al lugar cientos de personas, esto teniendo en cuenta que habrá gran presencia de bandas que vienen desde otros países.

La recomendación por parte de la Alcaldía de Bogotá es que todos los interesados puedan llegar hasta el Parque Simón Bolívar desde temprano para ubicarse en uno de los cuatro escenarios y disfrutar del evento. En caso de que nuevamente alcance el aforo, se van a cerrar las puertas y no será posible permitir el ingreso de otras personas al evento.

Programación para HOY lunes 12 de octubre, día tres de Rock al Parque

Plaza de eventos Parque Simón Bolívar

Pez errante: 2:00 p. m. – 2:40 p. m.

LUT’ER 2:55 p. m. – 3:35 p. m.

División Minúscula 4:00 p. m. – 4:50 p. m.

Ratones Paranoicos 5:10 p. m. – 6:00 p. m.

Boca de Serpiente 6:20 p. m. – 7:00 p. m.

Ministry 7:30 p. m. – 8:30 p. m.

Rata Blanca 9:00 p. m. – 10:00 p. m.

Tarima Bio By Vans

Las Fokin Bitches 2:00 p. m. – 2:50 p. m.

Sistema de Entretenimiento 3:05 p. m. – 3:55 p. m.

Trotsky Vengarán 4:10 p. m. – 5:00 p. m.

V for Volume 5:15 p. m. – 5:55 p. m.

Stayway 6:10 p. m. – 6:50 p. m.

Editors 7:10 p. m. – 8:10 p. m.

Los Bunkers 8:30 p. m. – 9:30 p. m.

Tarima ECO

Casi 3:00 p. m. – 3:40 p. m.

Algiers 4:00 p. m. – 4:50 p. m.

Lika Nova 5:05 p. m. – 5:45 p. m.

Alcalá Norte 6:00 p. m. – 6:50 p. m.

Laura Pérez 7:05 p. m. – 7:45 p. m.

Lucio Feuillet 8:00 p. m. – 8:40 p. m.

Escenario BBC