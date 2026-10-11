Rock al Parque hace historia en su primer día y superó un récord; estos son los mejores momentos

Cada año, cientos de personas de todo el mundo esperan llegar al festival de rock gratuito más grande que se realiza en Colombia, Rock al Parque. En el 2026 se celebran 30 años desde que se hizo la primera edición y, sin duda, cada vez se mejoran más las bandas invitadas en unos escenarios que permiten disfrutar de cerca con sus idolos.

El pasado sábado 11 de octubre se vivió el primer día de Rock al Parque y, aunque las condiciones climáticas en la capital no eran las mejores, esto no fue un impedimento para que los verdaderos fans vivieran este espectáculo. Durante un poco más de 10 horas en donde se escuchó música en simultáneo en los cuatro escenarios habilitados, cada uno de ellos rodeado de cientos de personas que esperaban por ver a sus bandas.

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En el escenario estuvieron tanto bandas nacionales como internacionales y algunas distritales que demostraron que tienen una gran carrera por delante. Los logos se convirtieron en una forma que encontraron los fans de demostrar que la música, sin duda, hace parte de sus vidas y los outfits creativos se robaron todas las miradas.

Rock al Parque hace historia en su primer día; estos fueron los mejores momentos

Según informó la Alcaldía de Bogotá por medio de sus redes sociales, el primer día fue todo un éxito; ingresaron al Parque Simón Bolívar a disfrutar de Rock al Parque un poco más de 191 mil personas, haciendo historia como uno de los que ha tenido mayor asistencia. Pero esto solo sería el comienzo, pues se espera que en la segunda jornada lleguen muchos más asistentes, teniendo en cuenta la gran variedad del cartel.

El evento confirmó que sigue siendo el festival de música gratuita más grande de Latinoamérica y sin duda cumple con su objetivo de celebrar sus 30 años por todo lo alto. Allí, las personas aprovecharon no solo para ver a sus artistas, sino para disfrutar de diferentes experiencias que se robaron toda su atención a lo largo del show.

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Se vieron todo tipo de pogos, en donde los outfits no se quedaron cortos; un Winnie Pooh llegó para sorprender a todos y demostrar que los sonidos fuertes se sienten de una forma distinta. Pero eso no es todo, sino que un hombre entró a un pogo con su amigo en silla de ruedas, en un video que sin duda queda para la historia, demostrando que la música no tiene límites.

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Apocalyptica, Perpetual Warfare y Darkest Hour fueron de las presentaciones que tuvieron mayor número de asistentes, las bandas internacionales eran esperadas por cientos de personas, que quedaron sorprendidas con su presentación.