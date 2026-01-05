Esta es la ruta más larga de TransMilenio, según la IA: recorre más de 30 KM en menos de 2 horas

TransMilenio es el sistema de transporte público más utilizado en Bogotá y uno de los principales medios de movilidad para millones de ciudadanos cada día. Desde su inauguración, se ha convertido en la columna vertebral del transporte urbano, facilitando los desplazamientos entre distintas zonas de la capital a través de una red de buses articulados, biarticulados, alimentadores y rutas zonales.

Actualmente, el sistema cuenta con cerca de 143 estaciones troncales y 9 portales ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Su operación se extiende a lo largo de 11 troncales principales, como la Autopista Norte, la Caracas, la NQS y la Calle 80, entre otras.

Gracias a esta estructura, y a que cuenta con un carril exclusivo para estos biarticulados,TransMilenio permite recorrer largas distancias en tiempos más cortos que el transporte tradicional.

¿Cuál es la ruta más larga de TransMilenio?

Dentro del sistema, la ruta más extensa es la G11 – B11, un servicio troncal que une el extremo norte con el suroccidente de Bogotá. Este recorrido cubre aproximadamente 30 kilómetros y puede completarse en menos de dos horas, dependiendo del tráfico y del horario.

La ruta inicia en la estación Terminal, ubicada en la Autopista Norte con calle 192, y finaliza en el Portal del Sur, en la localidad de Bosa. En su trayecto, atraviesa corredores clave como la Autopista Norte y la NQS, tanto en su tramo central como en el sur, lo que le permite cruzar gran parte de la ciudad de norte a sur.

En total, la G11 – B11 realiza entre 17 y 18 paradas, según el sentido del recorrido. Estas estaciones están distribuidas de manera estratégica para facilitar el acceso a diferentes zonas residenciales y comerciales, manteniendo un equilibrio entre cobertura y tiempo de viaje.

Este servicio es utilizado principalmente por usuarios que necesitan desplazarse entre zonas alejadas de la capital, convirtiéndose en una de las rutas más importantes en Bogotá.