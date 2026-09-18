Así puede donar en La Maratón del Gallo: este es el paso a paso para apoyar a los damnificados en Colombia

Este 2026 vuelve la gran ‘Maratón de El Gallo’. Esta histórica cita para nuestros oyentes vuelve este 18 de septiembre, con varios momentos que estarán imperdibles si disfruta de Radioacktiva, y todas las emociones del Planeta Rock.

Sin lugar a dudas, tendremos una maratón increíble que irá desde este 18 de noviembre a las 6:00 a.m. hasta el sábado 19 de septiembre, con un cierre que tendrá a bandas de la talla de Dóctor Krápula, Los Revéz y Kraken.

Este maratón será una ocasión especial, no solo por tratarse de una transmisión imperdible para los oyentes de Radioacktiva, sino también porque desde El Gallo ‘ponemos los huevos’ por Colombia.

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Contaremos con una donatón especial para los damnificados en el país tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto. Si usted quiere presentar su aporte, aquí le tenemos el paso a paso para hacerlo.

Así puede donar en La Maratón de El Gallo para los damnificados en Colombia

El terremoto del pasado 10 de agosto es una de las tragedias más fuertes vividas en Colombia. Este sismo ha afectado a una notable parte del territorio nacional, al igual que a varios habitantes del país que han quedado damnificados.

Miles de colombianos se han visto afectados por este fuerte movimiento vivido en el país. Desde ese momento, varios colombianos se han unido en apoyo de los damnificados, y en La Maratón de El Gallo no será la excepción.

Este gran evento nos permitirá unir a nuestros fanáticos, pero también colaborar con una causa clave, como lo son los afectados por este sismo.

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Si usted quiere poner su granito de arena, aquí les tenemos el paso a paso con el que puede hacerlo de manera sencilla, para que pueda donar materiales para la reconstrucción de un costurero en Pereira que está entre los sitios más afectados, con ‘La Maratón de El Gallo’ y con Easy.

1- Dirijase al sitio web de Radioacktiva Colombia

2- Únase a la transmisión EN VIVO de la Maratón de El Gallo

3- Pulse en el botón de ‘Dona con El Gallo y con Easy’ en la parte superior izquierda

4- Elija el material y la cantidad del mismo que desea donar

5- Elija la opción de ‘RECOGE EN TIENDA – Easy Calle 13 (Bogotá)’ y use el cupón ‘ELGALLO’ para marcar la donación

Así podrá hacer su donación de materiales, con el fin de apoyar las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas del país.