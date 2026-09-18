Colombia ya tiene rival en cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20: ¿contra quién jugará?

La Selección Colombia femenina Sub-20 consiguió un triunfo agónico frente a Polonia y aseguró su presencia entre las ocho mejores selecciones del Mundial. El conjunto dirigido por Carlos Paniagua superó 1-0 al equipo europeo gracias a una anotación en los minutos finales y ahora tendrá a Nigeria como próximo desafío en los cuartos de final.

Selección Colombia femenina Sub-20 avanza a cuartos

El compromiso presentó mucha intensidad en cada sector de la cancha y pocas oportunidades claras frente a las porterías para los equipos. Colombia tuvo que resistir mientras buscaba espacios para generar peligro ante una Polonia que también compitió con todo

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La situación más preocupante para el combinado nacional llegó a los 25 minutos. Maithé López sufrió un inconveniente en su rodilla derecha y abandonó el terreno de juego. El cuerpo médico deberá determinar el alcance de la lesión y establecer si la futbolista podrá estar disponible para el encuentro del domingo.

Cuando el partido parecía darse para polonía, apareció Mariana Silva. A los 88 minutos, la jugadora ganó terreno por la banda y sacó un remate que terminó en el fondo de la red después de que la defensora polaca Magda Miekarska desviara la pelota.

Colombia sostuvo la ventaja durante el tiempo restante del tiempo reglamentario y los tres minutos adicionados por el árbitro. Con ese resultado, el seleccionado nacional alcanzó por tercera edición consecutiva los cuartos de final, después de conseguirlo en Costa Rica 2022 y Colombia 2024.

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¿Quién será el rival de Colombia en cuartos?

Nigeria será el siguiente adversario de la Selección Colombia femenina Sub-20. Los demás enfrentamientos de esta fase quedaron definidos de la siguiente manera:

Corea del Sur vs. Italia.

Brasil vs. España.

Corea del Norte vs. Canadá.

Nigeria vs. Colombia.

El cuadro africano representa el siguiente obstáculo para un equipo colombiano que busca prolongar su recorrido en el campeonato.

Fecha, hora y TV del partido Colombia vs. Nigeria

El duelo de cuartos de final quedó programado para el domingo 20 de septiembre, a las 8:00 a. m., hora colombiana. La programación oficial del Mundial contempla este encuentro como el siguiente compromiso de la Selección Colombia femenina Sub-20.

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