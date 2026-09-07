Escuchamos su historia del ‘idiota de la semana’ para la Maratón de El Gallo: cuéntenosla aquí

Queremos escuchar las historias en las que se haya sentido como el ‘idiota de la semana’. Cualquier situación insólita que le haya sucedido y nos la quiera contar, somos todos oídos en El Gallo de Radioacktiva.

Para participar solo deberá llenar el formulario de abajo, y contarnos con todo lujo de detalles esa anécdota donde sacó a relucir su estupidez.

Cualquier metida de pata que le haya pasado, participe con nosotros, desahoguese, y nosotros tendremos las mejores en nuestra Maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva del 18 y 19 de septiembre.