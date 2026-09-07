Escuchamos su historia del ‘idiota de la semana’ para la Maratón de El Gallo: cuéntenosla aquí
¿Alguna vez se sintió ‘El Idiota de la Semana’? Esta es su oportunidad de contarnos esa anécdota en la maratón de El Gallo de Radioacktiva.
¿Alguna vez se sintió ‘El Idiota de la Semana’? Esta es su oportunidad de contarnos esa anécdota en la maratón de El Gallo de Radioacktiva.
Queremos escuchar las historias en las que se haya sentido como el ‘idiota de la semana’. Cualquier situación insólita que le haya sucedido y nos la quiera contar, somos todos oídos en El Gallo de Radioacktiva.
Para participar solo deberá llenar el formulario de abajo, y contarnos con todo lujo de detalles esa anécdota donde sacó a relucir su estupidez.
Cualquier metida de pata que le haya pasado, participe con nosotros, desahoguese, y nosotros tendremos las mejores en nuestra Maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva del 18 y 19 de septiembre.