Diego Sáenz reveló en El Gallo de Radioacktiva los detalles de su grave caída en paracaídas: “fue un accidente terrible”

Diego Sáenz y los Revéz nos visitaron este 3 de septiembre en El Gallo de Radioacktiva. Esta gran banda de origen nacional ha brillado en el tiempo reciente, gracias a su talento y energía demostrada en sus lanzamientos.

De hecho, la agrupación se encuentra en medio del lanzamiento de ‘Monstruo’, un nuevo sencillo, donde vuelven a demostrar su talento. En celebración de este anuncio la banda nos visitó en la cabina.

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Uno de los presentes fue Diego Sáenz, quien hace pocos meses preocupó a todos sus fanáticos, al mostrar un grave accidente sufrido en paracaídas. El famoso nos reveló los detalles de esta caída, y aquí se los revelamos.

Diego Sáenz reveló en El Gallo de Radioacktiva los detalles de su grave caída en paracaídas

Durante el pasado mes de julio, Diego Sáenz preocupó a miles de fanáticos de Los Revéz y de la farándula colombiana, donde es ampliamente reconocido. Este famoso publicó en sus redes sociales un video donde se le podía ver practicando paracaidismo.

Saénz ya había realizado este deporte en otras ocasiones. Sin embargo, en dicho video sorprendió a todos al mostrar una aparatosa caida.

La grabación muestra el momento en el que Sáenz se tropieza durante el aterrizaje. En un inicio esto parecía ser una caída normal, pero, causó que Diego tuviera una fractura expuesta de tobillo, tibia y peroné.

El propio Sáenz nos visitó este 3 de septiembre, y explicó que este fue un accidente terrible, aunque aceptó que fue su culpa que hubiera ocurrido por una distracción:

“Hay 30 hectáreas de pasto para aterrizar (…) El día que me accidenté, le atiné justo al andencito de pavimento, el único que hay (…) En mi cabeza yo intenté caer en el pastico de más adelante, y me concentré tanto en llegar a ese pasto que en el momento en que ya me tocó frenar, pues no frené” dijo Sáenz.

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El famoso reveló que no sintió dolor en ese momento, aunque claramente poco después fue consciente de este accidente y de su gravedad.

Este músico explicó que tuvo que ser intervenido con 14 tornillos y una placa de metal en su pierna. No obstante, debe volver a operarse próximamente, por otros elementos a reparar en su cuerpo tras el accidente.

Aun así, Sáenz se ha mostrado en buena recuperación, y de hecho, aseguró que a pesar de su accidente, continuará tocando con Los Revéz, tras descubrir en este proceso que puede tocar la batería con su otra pierna.