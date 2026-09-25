iPhone 18 Pro y Pro Max presentan fallas inesperadas y Apple ya explicó qué las provoca

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya tienen a algunos usuarios hablando de un problema que nadie esperaba encontrar tan pronto. En determinados casos, el teléfono se queda congelado justo cuando su dueño intenta desbloquearlo con Face ID y, después de unos segundos, termina reiniciándose.

Apple ya reconoció el inconveniente y anunció que prepara una actualización para solucionarlo directamente desde el software.

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¿Qué pasa con el Face ID de los iPhone 18 Pro?

El problema aparece cuando Face ID intenta reconocer el rostro y no consigue hacerlo correctamente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la persona tiene parte de la cara cubierta o está en un lugar con poca luz.

Cuando la verificación falla, la pantalla puede quedarse totalmente congelada y el equipo termina reiniciándose. En este caso, cuando se habla de “cuelgues”, se hace referencia a que el sistema operativo deja de responder por completo, no a problemas con las llamadas telefónicas.

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El comportamiento llamó la atención porque los nuevos modelos Pro incorporan cambios en el sistema de reconocimiento facial, lo que llevó a algunos usuarios a preguntarse si el inconveniente podía estar relacionado con el hardware.

Apple descarta un problema en las piezas

Una de las sospechas apuntaba a la cámara infrarroja encargada de realizar el escaneo facial. Apple cambió la ubicación de este componente y ahora lo instaló debajo de la pantalla, en la esquina superior izquierda, como parte de los ajustes que permitieron reducir el tamaño de la Isla Dinámica.

Sin embargo, la compañía aclaró que las piezas del teléfono funcionan correctamente. El origen del problema estaría en iOS 27, por lo que los propietarios afectados no tendrían que llevar el dispositivo a soporte técnico para cambiarlo por otro.

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¿Cuándo llegará la solución para los iPhone 18 Pro?

Apple prepara una actualización de software para comienzos de la próxima semana. El objetivo del parche será corregir el error que aparece durante el desbloqueo con Face ID.

Con la nueva versión de iOS 27, la compañía espera que los equipos puedan completar el proceso de reconocimiento facial con normalidad y evitar esos momentos en los que la pantalla se congela para luego reiniciar el teléfono.