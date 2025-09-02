El popular iPhone que pronto desaparecerá del mercado; es casi “obsoleto”

El iPhone es sin lugar a duda uno de los dispositivos móviles más populares a nivel mundial. Estos celulares son altamente apetecidos debido a su diseño, rendimiento y tecnología, que se caracteriza por ser de última generación.

Cada año, Apple presenta una nueva edición de iPhone y con ello los modelos anteriores van perdiendo vigencia y hasta se van quedando obsoletos. Actualmente, la versión más reciente es la 16 y 16 Pro Max, dejando en el olvido modelos como el 7, 8 y X.

Con la pronta llegada del iPhone 17 y de los nuevos dispositivos de Apple, conoció que un modelo de iPhone estaría próximo a desaparecer del mercado ya que la compañía de tecnología lo considera “casi obsoleto”.

¿Cuál es el iPhone que saldrá del mercado?

Ad portas de llegada del iPhone 17, Apple actualizó su lista de dispositivos obsoletos en los que incluyó los MacBook Air de 11 pulgadas y MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas.

Asimismo, dio a conocer el iPhone que dejó de distribuir en sus puntos de venta oficial y que está próximo a ser considerado como “obsoleto” por la compañía de tecnología.

Recientemente, Apple anunció que el iPhone 8 Plus, uno de sus modelos más vendidos y emblemáticos de la marca, fue oficialmente catalogado como “vintage”. Esto quiere decir que, “es un producto que ha dejado de distribuirse oficialmente para la venta hace más de 5 años, pero menos de 7”.

Esta clasificación también indica que, aunque el iPhone 8 Plus todavía puede recibir reparaciones oficiales por parte de Apple, ya no será compatible con las últimas actualizaciones de software ni de las de seguridad.